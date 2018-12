Nuestros ancestros árabes

El historiador Gonzalo Fernández de Oviedo destaca en su ‘Historia general y natural de las Indias’ que en la expedición al mar Pacífico comandada por el extremeño Vasco Núñez de Balboa y su amante, la india Anayanci, venía alguna gente con ‘piel de loro’. Esa gente era ¿india? o ¿árabe?

No se sabe. Lo cierto es que hoy es imposible realizar una prueba de ADN, pues no quedan vestigios de estos cuerpos de conquistadores que, guiados por la india que conocía los caminos, recorrieron los senderos que separan el mar del Norte del mar del Sur.



En las carabelas que surcaron las aguas del Atlántico llegaron miles de hombres provenientes del sur de España que pertenecían a la antigua región de Al Andalus, nombrada así gracias a la presencia que ahí tuvieron los árabes.



Entre aquellos hombres rudos, ambiciosos y fanfarrones que arribaron a América, estoy seguro de que desembarcaron muchos españoles de origen árabe que viajaban al Nuevo mundo para huir de la persecución contra moros y judíos, y que terminó con su expulsión de España, en 1492.



Desde finales del siglo XV se remontan las huellas de africanía de origen morisco en el continente americano.



Los latinoamericanos no solo estamos cruzados por las tres culturas que componen nuestro mosaico étnico-cultural sino que también llevamos en nuestro ADN la impronta árabe.



Primero, con los moros que viviendo en el sur de España tenían parentesco con la región del Magreb, hoy conformada por Argelia, Marruecos y Túnez. Luego, a finales del siglo XIX, con la segunda diáspora que vino del Oriente Próximo, perseguida por el imperio otomano: Líbano, Palestina y Siria.



En la novela ‘La caída de los puntos cardinales’, el escritor colombiano de origen libanés Luis Fayad narra el éxodo que vivieron los libaneses a territorio colombiano a comienzos del siglo pasado.



Durante cerca de un siglo, en América, a los migrantes árabes se los llamó ‘turcos’ porque traían un pasaporte de ese país, por imposición del Imperio otomano.



En la novela ‘Destierro’ del escritor colombiano de origen sirio Fernando Cruz Kronfly se cuenta la historia subjetiva de una familia siria que llega a vivir al Valle del Cauca en la mitad del siglo pasado.



A pesar de su silencio secular, la cultura árabe ha estado presente en América a través de la lengua, la ciencia, la arquitectura, el comercio, la gastronomía, el periodismo, el arte y la literatura.



La cantante colombiana Shakira, el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adoum, el genetista Emilio Yunis y el periodista Juan Gossain tienen raíces libanesas; el comunicador Yamid Amat conserva sus orígenes palestinos.



En una época en que las migraciones forzosas están a la orden del día, producto del hambre y la xenofobia, es necesario reivindicar la cultura árabe que desde los bereberes se ha forjado en la experiencia de la trashumancia, en la cual no existen muros sino puentes y diálogos con otras culturas.



En esta dirección, es importante destacar el IV Congreso Internacional de la Asociación de Hispanistas Árabes, la cual se llevará a cabo en Sevilla (España) del 19 al 21 de febrero próximo.



El congreso, que tuvo sus primeras ediciones en El Cairo, Fez y Túnez, es organizado por el presidente de la Asociación Hispano Árabe, el escritor Ridha Mami; Antonio Cháves, de la Fundación Tres Culturas de Sevilla; Najoua Kammoun, de la Universidad de la Manouba de Túnez, y Basilio Rodríguez Cañada, del Grupo Editorial Sial Pigmalión, entre otros.



El evento cuenta con el apoyo de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y del Deporte de España, el Archivo General de Indias, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Huelva y el Pen Club español.



Los académicos e investigadores latinoamericanos interesados en participar deben dirigirse al académico Ridha Mami hasta el 8 de enero. Correo: congresoahasevilla2019@gmail.com.



Nota bene: A mis lectores les deseo un feliz año 2019 lleno de paz, amor, salud y bienestar