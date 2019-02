Un puñado de sabios

¿Qué puede hacer por Colombia un puñado de 43 sabios, como los que integran la comisión instalada por la Vicepresidenta de la República el pasado 8 de febrero? Aparte de recomendaciones valiosas, ya hechas por otra comisión de diez sabios veinte y pico de años atrás (1996), no creo que los nuevos puedan conseguir nada más. Porque el problema de Colombia no es de comisiones de sabios. El problema de Colombia, sin solución a la vista, es el de un establecimiento estólido, mezquino e ignorante, que tira a la caneca cualesquiera recomendaciones, y especialmente si son de sabios, que pudieran cambiarle la cara y el rumbo al país. El miedo a que esos cambios indispensables les impliquen a los amos del establecimiento alguna pérdida de su poder es superior a todo.

Sectores del establecimiento prefieren otro tipo de sabios: las bandas criminales, los paramilitares, los asesinos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de sindicalistas; a los depredadores de los ríos y las fuentes hídricas, del medioambiente, de los recursos naturales. Aquí no se les aceptan recomendaciones sino a los bufones, los charlatanes, los fanfarrones y los ignorantes. El reino de la mediocridad es el ideal del establecimiento colombiano. En nuestro lindo país los sabios mueren de hambre y son mirados con desprecio.



Lo mismo ha dicho, con términos menos crudos, pero de igual significado, en una entrevista de sumo interés que publicó EL TIEMPO (11 de febrero, 2019), el premio nobel de física Serge Haroche (2012), uno de los cuarenta y tres integrantes de la Comisión de Sabios. Dice el doctor Haroche que las ciencias básicas son las determinantes de la investigación científica, y que comete un grave error el país que se limita a las ciencias aplicadas. Las dos –dice el sabio francés– son el anverso y el reverso de una misma moneda. Las ciencias básicas no tienen una aplicación práctica inmediata, o, en términos neoliberales, no generan dinero y ganancias inmediatamente, y por eso –piensa Haroche– se las considera un lujo en países pobres como Colombia. El doctor Haroche no dice “países mentalmente pobres”, pero se deduce del contexto de su pensamiento. Y no es que en Colombia no se ejerzan las ciencias básicas, que no se investigue y que no se aplique la curiosidad, “factor fundamental de la especie humana”. Lo hacen las universidades públicas. La Universidad Nacional es modelo en el estudio de las ciencias básicas, como lo son también la de Antioquia, la del Valle, entre otras de carácter público. No obstante los grandes aportes que las investigaciones científicas básicas realizadas en las universidades públicas le han hecho al país en diferentes áreas, la única respuesta que han obtenido del establecimiento y de los gobiernos ha sido una reducción paulatina de los presupuestos destinados a esas universidades, e incluso la amenaza de privatizarlas porque “no son rentables” a plazo inmediato, es decir, no son un negocio redondo como las universidades privadas en las que gozan de prelación las ciencias aplicadas.



Así, la pregunta es si las universidades que tienen como pivote las ciencias básicas, la investigación y el incentivo de la curiosidad, son anatematizadas por el establecimiento, ¿qué suerte podrán correr las recomendaciones del doctor Serge Haroche en el sentido de fomentar las ciencias básicas?



La Comisión de los cuarenta y tres sabios ha sido dividida en siete géneros: 1. Ciencias básicas y del espacio; 2. Tecnologías convergentes: nano, bío, info, cogno, e industrias 4.0; 3. Biotecnología, bioeconomía y medioambiente; 4. Energía sostenible; 5. Océano y recursos hidrobiológicos; 6. Ciencias sociales para el desarrollo humano en la equidad; y 7. Ciencias de la vida y la salud.



Todo suena grandioso y el equipo que conforma la comisión de los cuarenta y tres sabios está constituido por personas de enormes cualidades que con seguridad harán un trabajo magnífico y dejarán conclusiones de valor incalculable. Seguramente ya esté lista también la gaveta donde reposarán archivadas.



Noto que entre el puñado de sabios de la comisión no están cuatro infaltables. No vi, por ejemplo, a Andrés Hurtado García, docente, naturalista y columnista de EL TIEMPO, que conoce el país palmo a palmo. No vi a Isabel Cristina Zuleta, directora de Ríos Vivos, mujer verdaderamente sabia y defensora valiente de los derechos ambientales de sus conciudadanos. No vi a Juan Pablo Ruiz Soto, columnista de El Espectador, cuyo conocimiento de los problemas ambientales de Colombia es ampliamente reconocido. Y no vi a Tatiana Acevedo Guerrero, columnista de El Espectador, que, sin ostentación de sabiduría, con elegante sencillez, sabe decir qué es lo que le duele a este país y cómo remediarlo.



Casi todos los ítems que contemplan las tareas asignadas al puñado de sabios han sido diagnosticados, con propuestas de solución, en la prensa por columnistas y cronistas, y en libros sesudos emanados de las investigaciones universitarias, o de grupos interinstitucionales. Tales trabajos, por supuesto, duermen en los anaqueles, sin que los gobiernos tengan la menor intención de despertarlos.



¿El rubro 6.º, denominado ‘Ciencias sociales para el desarrollo humano en la equidad’, ¿será el mismo que, en el pénsum oficial de primaria y bachillerato, figura como Ciencias Sociales? En ese caso, en lugar de corregir un error, lo estaríamos repitiendo. Si con ese rótulo se pretende meter en un mismo saco la Historia, la Geografía y la Cívica, que son entidades científicas independientes, aunque, como todo en la ciencia, relacionadas entre sí, solo se logra invisibilizarlas y anularlas bajo el barniz de ‘Ciencias Sociales’, que carece de significado. La Historia, la Geografía y la Cívica (o formación del ciudadano) son cosas demasiado serias para revolverlas como ropa sucia en una petaca. Esas materias deben conservar su identidad.



Ahora, si el presidente Duque está resuelto a enfrentarse al establecimiento y a poner en marcha las recomendaciones que le presente el puñado de sabios que él mismo ha convocado, podríamos pensar que alguna esperanza hay todavía para esa juventud colombiana que hoy no ve otra alternativa distinta a la de abandonar el país. “Yo tengo un sueño”, dijo, en ocasión inolvidable, Martin Luther King; pero el sueño fue asesinado.