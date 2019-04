Juego de alcaldía

Con la candidatura de Claudia López a la alcaldía de Bogotá por la Alianza Verde, definida en la encuesta del miércoles, en que la precandidata derrotó a su contendor, Antonio Navarro Wolf, comienza el juego electoral para optar por el favoritismo de los ciudadanos que decidirán en las urnas, el próximo 27 de octubre, quién será el nuevo alcalde del Distrito Capital en el cuatrienio 2020-2023.

Las fichas sobre el tablero en este momento –supongamos que es una partida de ajedrez colosal– son Claudia López por la Alianza Verde; Hollman Morris, por el Mais; Celio Nieves, por el Polo Democrático; Jorge Rojas, por Colombia Humana (con firmas); Miguel Uribe Turbay, por el Partido liberal; y Ángela Garzón, por el Centro Democrático, los dos últimos, aspirantes a contar con el apoyo de los conservadores de centroderecha y de extrema derecha.



El acuerdo honorable entre los candidatos progresistas (Claudia, Hollman, Jorge y Celio) es el de participar en mayo en una consulta interpartidista que designe un candidato único del sector avanzado.



Se dice, y entre líneas ella lo da a entender en sus primeras declaraciones, que Claudia López romperá su compromiso y no llevará su candidatura a la consulta interpartidista. Mala cosa sería. Si un candidato o candidata no cumple con su palabra, ¿cómo podrán creerle los ciudadanos que les va a cumplir lo que les promete a cambio de su voto? ¿Cómo creerle cuando dice que no es peñalosista y que no va a continuar el modelo Peñalosa? ¿Cómo creerle que no va a ser manipulada por Fajardo, que equivale a ser manipulada por el senador Uribe Vélez y por Peñalosa? Quien no cumple un acuerdo, no está dispuesto o dispuesta a cumplir con nada. Solo a engañar.



En el momento en que escribo veo en Twitter una encuesta de ‘Solo Estadísticas’ entre los cuatro candidatos progresistas que participarían en la consulta interpartidista de mayo, y que, desde el miércoles hasta el jueves a las 9 de la mañana, arroja los siguientes resultados: Hollman Morris, 48 %; Claudia López, 40 %; Jorge Rojas, 9 %; Celio Nieves, 3 %.



Hollman Morris y Jorge Rojas representan la Colombia Humana, de la que el Mais, que avala a Hollman, es aliado. Ninguno de los dos tiene ni tendrá el aval de Gustavo Petro antes de la consulta interpartidista. Según entiendo, Petro antepone a cualquier consideración su respeto por las normas democráticas y por los acuerdos pactados por los movimientos progresistas. Hasta donde sé, la posición del líder de Colombia Humana es la de respaldar al candidato a la alcaldía que salga de la consulta interpartidista, sea quien sea. Ese fue el compromiso y Colombia Humana lo cumplirá sin vacilar.



Así las cosas, vale decir que en esta partida está en juego no simplemente la alcaldía de Bogotá D. C., sino el futuro mismo de la ciudad. El alcalde que resulte electo en octubre la tendrá harto difícil. Recibirá una urbe que ha padecido cuatro años de administración desastrosa y que enfrenta toda clase de problemas. Eso se irá ventilando en el curso de la campaña electoral.



Como yo no tengo otro compromiso que el de opinar, puedo decir que, en mi opinión, el candidato más preparado, el que más a fondo conoce a Bogotá es Hollman Morris. Ha estudiado él con detalle los problemas de nuestra ciudad en salud, movilidad, educación, vivienda, empleo, los minidetalles urbanísticos que llevan siglos descuidados y que no por subyacentes molestan menos a los ciudadanos, y también la necesidad de rehacer el Estatuto Orgánico del Distrito Capital para convertir a Bogotá en una ciudad del primer mundo. Morris conoce los problemas y sus soluciones. Estoy convencido de que si gana la consulta interpartidista, Bogotá tendrá en Hollman Morris al mejor de los alcaldes. No quiero, al afirmar esto, descalificar a ninguno de los otros candidatos progresistas.



Todos son buenos, y al que gane la consulta debemos respaldarlo sin reticencias.



*******



Recomendado de la semana. Diccionario filosófico. Voltaire. Uno de los libros claves del pensamiento ilustrado, el Diccionario filosófico (1765), de François Marie Arouet, Voltaire, (1694-1778), es de los textos que, con ironía suma y profundidad de pensamiento, contribuyó con más eficacia a la crítica del régimen feudal y al impulso de la Ilustración. Dos citas nos muestran el contenido poderoso del Diccionario filosófico. La primera está en la carta que Voltaire le escribe a Madame D’Epinay para enviarle un ejemplar: “… jamás se había producido una revolución del espíritu tan grande como la de nuestros días. Es verdaderamente curioso que casi todo el mundo comience a creer que se puede ser honesto sin ser absurdo”.



La otra cita está en el prólogo del Diccionario: “Tan solo puede ser leído por gente ilustrada; el vulgo no está preparado para tales conocimientos, puesto que la filosofía nunca será su ocupación. Los que aseguran que hay verdades que deben ocultarse al pueblo no pueden alarmarse. El pueblo no lee; trabaja seis días por semana y el séptimo se va a la taberna. En una palabra, las obras de filosofía no son más que para los filósofos, y todo hombre honesto debe pretender ser un filósofo, sin afanarse de serlo”.



Se han publicado en español numerosas ediciones del Diccionario filosófico. La que comento (Akal, 2015) tiene diseño gráfico pulcro y sencillo, con un estudio preliminar sustancioso y erudito de Luis Martínez Drake, y traducción esmerada de José Arean Fernández y del propio prologuista Luis Martínez Drake.