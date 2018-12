El video mudo de la senadora

El video con que la senadora Valencia, del oficialista Centro Democrático, quiso exhibir al senador Gustavo Petro, del opositor Colombia Humana, como uno de los tantos políticos corruptos que reciben dinero a manos llenas en pago ilegal por hacer favores, fue presentado ladinamente sin el audio, que explica con nitidez la operación visual: la recepción, en la casa de Gustavo Petro, de un dinero en efectivo por la cantidad de veinte millones de pesos, recaudado por el famoso arquitecto Simón Vélez, quien hace dos años aceptó en una entrevista haber donado dinero para la campaña de Petro al Senado en el 2006, y hoy en un comunicado niega que haya hecho ningún aporte económico “al señor Gustavo Petro”.

El abogado de Petro declaró enseguida que, junto con otras donaciones, el dinero que aparece en el video sin audio se registró, como lo ordena la ley, ante el CNE. “Fue una operación perfectamente lícita y trasparente”.



La senadora Valencia, que suele volar alto cuando se trata de dañar deliberadamente la honra del prójimo lejano a sus afectos, al hablar, en la entrevista que le hace este diario (EL TIEMPO 29/11/2018) dice con asombro impostado: “El video llegó a mis manos en medio del debate. A mí me impresionó mucho. Lo primero que me pregunté fue si era auténtico o no. Por la gravedad de lo que se evidencia en las imágenes” (ojo, subrayo) “decidí publicarlo, porque lo que se ve es al senador Gustavo Petro recibiendo una suma muy cuantiosa de dinero, fajos muy grandes de billetes que, difícilmente, otro colombiano ha visto en persona. Es un video sumamente raro y sospechoso y, por lo tanto, decidimos no solo presentarlo ante la opinión pública, sino radicarlo con una carta ante la Fiscalía”.



Hicieron bien. Tanto la senadora como el abogado De la Espriella (próspero comerciante o marchante de obras de arte) tendrán que explicarle a la Justicia por qué utilizaron un video adulterado, al que se le mutiló el audio, y si tuvieron la intención política de introducirlo en medio de un debate de control político para desviar la atención del debate hacia otro asunto, echándole el agua sucia en que ellos se bañan, al senador Petro, que era ¿casualmente? uno de los oradores, por parte de la oposición.



Un video es un documento, tiene el carácter legal de cualquier documento, y el que lo adultere, modifique o manipule con la intención que sea incurre en el delito de falsedad en documento. No sé si la senadora participó en la acción punible de borrar el audio del documento con cuyas solas imágenes pretendió pintar a Gustavo Petro en un acto de corrupción electoral, insinuando ella que ese dinero tan caudaloso era para “compra de votos”. Por su parte, el abogado De la Espriella afirma que “denunciará al senador (Petro) porque el video se grabó en el 2009 y la plata era del loco Barrera”. Tendrá que explicarle eso a la Fiscalía cuando ponga la demanda contra el senador. Si De la Espriella no tiene las pruebas de su dicho, que ha lanzado así no más al conocimiento de la opinión, estará cometiendo, además del delito de falsedad en documento, los de denuncia temeraria y calumnia gravísima, como él, que es tan buen abogado, bien lo sabe.



Que el video se utilizó para sabotear el debate político, no tiene duda. Cuando llegó la hora de las réplicas, y les correspondía la palabra a los senadores Robledo y Petro, el presidente del Senado levantó intempestivamente la sesión, dejando al senador Petro sin la posibilidad de replicar en caliente el video mudo de la senadora. Según el reglamento del Senado, las réplicas pueden hacerse únicamente en la misma sesión, lo que ya había advertido en tres oportunidades el senador Sanguino. De manera que esa noche, ante la opinión, solo quedaron las imágenes del video “sospechoso” de la senadora Valencia, sin el audio que las aclara. ¿Quién le hizo llegar el video mudo a la senadora? ¿Quién borró el audio? Esos interrogantes los tendrá que responder ella misma, si no actuó con mala fe.



El senador Petro, por su parte, informó que, como el audio (astutamente suprimido) lo expresa con absoluta claridad, el video fue grabado en 2005, en la casa del senador, y registra la donación, “por parte del arquitecto Simón Vélez”, a la campaña de Petro al Senado para las elecciones de 2006. La suma, con otras donaciones, quedó debidamente relacionada en el Consejo Nacional Electoral.



************



El próximo miércoles, 5 de diciembre, el concejal Hollman Morris presentará a la ciudadanía de Bogotá su precandidatura a la Alcaldía, y explicará los cinco pilares de su propuesta ‘Bogotá Progresista, una ciudad del primer mundo’, con el propósito de que los bogotanos conozcan y debatan esos programas que pueden enderezar el rumbo de la capital y ponerla, como todos los que amamos esta ciudad lo deseamos, a la altura de las grandes urbes del primer mundo.



El evento tendrá lugar en el teatro ECCI, calle 17 n.°4-64 a las 5 p. m.