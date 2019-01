Cinco novelas y una crónica

Para arrancar el año con buena energía, no hay como la lectura de buenos libros. En Colombia se publicaron a finales del año pasado algunas novelas, crónicas y ensayos muy, muy buenos, o que a mí me lo parecen, pues tengo claro que el concepto de “bueno”, como todos los conceptos, es particular, y lo que unos consideran bueno, a otros puede no gustarles. Es parte de la diversidad que, en todos los terrenos, nos ampara del unanimismo.



Esas cuatro novelas y una crónica que, sin ánimo crítico, me permito recomendar a los lectores, nos ofrecen, con mezcla de humor, filosofía, historia y suspenso, una lectura que entretiene y que pone a reflexionar en cómo fue el país, cómo es y como nos gustaría que fuera.



Dos de ellas las presentaron el mes de noviembre en Villa de Leyva, la miniurbe colonial que se ha afianzado como un enclave cultural del país.



‘La novedad obscena del amor’ es la primera y hasta ahora única obra narrativa del dramaturgo bogotano Mario Lamo Jiménez, que tiene en su haber más de quince piezas de teatro, varias de ellas premiadas y representadas con éxito en Portugal, México y Estados Unidos. La novela es una gran puesta en escena, que primero se vivió y después se convirtió en novela. La trama se ubica en el barrio de La Candelaria al final de los tóxicos años setenta, y nos lleva por los vericuetos más ocultos del barrio para revelar secretos impensables que se esconden allí. El trasfondo de la novela describe la ruptura de una generación desencantada, con los cánones religiosos, políticos y oficiales, que, como una camisa de fuerza, nos amarran a posiciones estéticas prefabricadas. En la novela hay escenas eróticas, pero llenas de sentido del humor. Los personajes, sacados de la vida real, nos conducen por un mundo donde únicamente “la normalidad enloquece” y la locura es una hermosa realidad, un acto de subversión cultural contra el desorden establecido. (Edición del autor)



A una con Mario Lamo presentó Jorge Guaneme, escritor boyacense que reside en Villa de Leyva, su novela ‘La máscara y el espejo’, que se desarrolla en el escenario vacío de un festival de teatro frustrado. Juan Tanamera, protagonista a la fuerza, lucha contra todos por el derecho a su arte, el teatro. Y lucha contra sí mismo por hallar el cauce que unifique su homosexualidad y su arte; pero choca con el ruido y el desdén de los eventos faranduleros y religiosos que se roban la atención del público. El festival de teatro se ahoga frente al festival de las vanidades.



‘Los dormidos y los muertos’ es la primera novela del escritor y médico aranzazita (de Aranzazu, Caldas) Gustavo López Ramírez, autor de varios libros de relatos y cuentos. El título está sin duda inspirado en el de la primera y gran novela de Norman Mailer, ‘Los desnudos y los muertos’, calificada como la mejor novela de guerra del siglo XX. ‘Los dormidos y los muertos’ son asimismo una novela de guerra, pero de la Guerra Fría que sucedió a la guerra hirviente, y no menos mortífera. La forma que adoptó en Colombia la guerra fría, a partir de 1946, fue la denominaron aquí como violencia política y la encasillaron dentro de un conflicto ancestral entre liberales y conservadores. Gustavo López consigue, con una narración magistral, mostrar, a lo largo de un conflicto familiar, los estragos que produjo en Colombia la Guerra Fría, disfrazada como una guerra civil local. Dentro del humor y la ficción, ‘Los dormidos y los muertos’ nos acerca a una realidad trágica de nuestra historia influida, o mejor, trazada por ese conflicto mundial inmenso y criminal que fue la Guerra Fría. (Rey Naranjo Editores)



El bogotano Ricardo Silva Romero no requiere presentación, es uno de los escritores colombianos más famosos, con gran calado en el público. Escribe novelas con la destreza de los grandes maestros del género y lleva publicadas más de diez. La última de ellas, ‘Cómo perderlo todo’ ha recibido el aplauso de críticos y lectores. Con su humor irresistible, Silva Romero relata una tragedia de la vida contemporánea, cuyos protagonistas son matrimonios desavenidos por culpa de las redes sociales, y de otros culpables. Todo sucede en el curso del 2016, ayer no más, y nos hace pensar en cómo será lo que se nos viene cuando la inteligencia artificial (IA) nos haga ver cuán poco inteligentes somos los humanos. (Penguin Random House/Alfaguara)



‘El año del sol negro’, del chucureño (San Vicente de Chucurí, Santander) Daniel Ferreira, es la novela de una guerra anterior a la Guerra Fría y a las dos Guerras Mundiales, que se libra entre un siglo y otro. La Guerra de los Mil Días (1899-1902), la última guerra completamente autóctona, es decir, de liberales contra conservadores sin intervención extranjera. La trama de ‘El año del sol negro’ se desarrolla en torno a la batalla desorbitada de Palonegro, que dura quince días con sus noches, pero va mostrando el conjunto de la contienda con sus horrores, sus estupideces y sus víctimas.



Los personajes están dotados de intensidad psicológica, producto de la guerra, y de sus circunstancias particulares. No hay cómo soltarla una vez que se ha comenzado la lectura. (Penguin Random House/Alfaguara)



El bogotano Juan Miguel Álvarez, escritor y periodista, brinda, en ‘Verde tierra calcinada’ una serie de crónicas (ilustradas con fotografías del manizalita Federico Ríos) sobre la violencia generada en los años setenta por el auge del narcotráfico en combinación con la ambición de los terratenientes por expandir sus fundos a costa de expoliar a los pequeños y medianos propietarios, combinado todo eso con el surgimiento del paramilitarismo como supuesto factor de contraguerrilla. Crónicas periodísticas escritas en un estupendo estilo literario. (Rey Naranjo Editores).