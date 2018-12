Una vida en Venezuela

Era 6 de diciembre de 1998, un domingo después de mi primer cumpleaños. En aquel entonces no era más que una bebé que caminaba con torpeza y reía a carcajadas para mostrar su único diente de leche, era la viva imagen de la inocencia y quizá dormía profundamente cuando un Consejo Nacional Electoral (CNE) no corrompido para esa fecha dijo en voz alta el nombre del sucesor de Rafael Caldera —a quien este presidente le dio el indulto seis años atrás—, Hugo Rafael Chávez Frías, con el 54 por ciento de los votos.

Veinte años han pasado desde aquel acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de Venezuela. Chávez era un joven de boina roja y uniforme militar que repudiaba a los adecos y les hablaba a las clases bajas. Llegó al poder queriendo implantar un ideal socialista que fracasó en Cuba y fracasa en Venezuela.



Poco a poco, nos convirtió en un apéndice de la isla caribeña, regaló nuestro petróleo y nos empeñó a China, le cambió el nombre al país e hizo de ‘bolivariano’ un sinónimo de ‘chavista’, modificó la bandera, el escudo y obligó a los colegios públicos a que iniciaran la jornada con el ‘Gloria al bravo pueblo’ cantado por él. Incluso mandó diseñar una cara nueva del Simón Bolívar que él también creció viendo. Sus manos no dejaron ni un solo rincón de Venezuela sin contaminar.



Hizo lo imposible para instaurar un referendo revocatorio que le permitiera cambiar la Constitución, y con esa jugada maestra logró perpetuarse en el poder con un solo artículo, donde se lee “reelección indefinida”. Con Chávez en el poder conocí el concepto de expropiación y el significado de dictadura. Cerró medios de comunicación solo porque se negaban a adularlo y manipuló el subconsciente del venezolano con cadenas nacionales de hasta 10 horas.



La única luz al final del túnel que se vio durante 14 años de una Venezuela chavista fue durante la campaña presidencial del 2012, cuando un hombre de gorra tricolor por primera vez nos hizo creer que había una salida, pero aquel octubre la impotencia se vistió de lágrima cuando mencionaron el nombre de Hugo Chávez como presidente electo por cuarta vez. Aún recuerdo el rostro sonriente de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y casi puedo escuchar a los motorizados que tomaron el país aquella madrugada. Esa vez nos robaron el futuro de la manera más descarada posible. Ellos eran demonios que atacaban y nosotros, espectros intentando resistir. Ese fue el sentimiento que transmitió el rostro de Capriles. Tras aquel hecho nadie más que los ignorantes aceptaron los resultados, pero aun así vimos cómo aquel demonio se quedaba con la banda presidencial.



Llegó el 2013 y Chávez murió el 5 de marzo. ¿Quién lo iba a pensar de ese ser que parecía mantenerse vivo por toda la vida, que les robó a los venezolanos? Yo tendría 15 años. Vi la noticia en CNN porque ningún medio nacional lo anunció antes. El cielo se iluminó hasta que el eco de su voz pregrabada se escuchó en todo el país diciendo: “Quiero que voten por Nicolás Maduro como el próximo presidente”. Henrique Capriles fue candidato por segunda vez aquel abril, el chavismo perdió 10 millones de votos, pero el fraude de un CNE corrupto se impuso una vez más, y de nuevo naufragamos a punto de desembarcar.



Maduro se puso la banda presidencial desde el hombro izquierdo y dio inicio a las protestas del 2014 porque nadie aceptó los resultados. Hubo quien dijo que no duraría mucho, pero ya van 5 años desde entonces y por mucho calor que haga en Venezuela, el cielo sigue nublado para los que aún vivimos aquí. Hubo quien dijo que no habría nadie peor que Chávez. Obviamente fue antes de ver lo que Maduro hizo con la Venezuela de mis padres. Este ser, al que me rehúso a llamar presidente, se convirtió en asesino y opresor de inocentes. Fue capaz de decir en cadena nacional que apuntaría las armas de la Guardia Nacional contra el pueblo y bailar salsa mientras que por su ventana literalmente se veía cómo una tanqueta atropellaba a un joven en medio de una protesta.



Maduro hizo en 5 años lo que Chávez en 15: condenarnos a una vida de miseria, donde es preciso decidir entre comer y vestirse, donde la hiperinflación tiene más cifras que el sueldo y donde la única solución factible para salir adelante es comprar un pasaje a cualquier lugar más allá de nuestras fronteras.



Ya pasó el 6 de diciembre de 2018, una semana después de mi cumpleaños número 21. Ahora soy una adulta que se ríe para no deprimirse, que ha tenido que despedirse de amigos y familiares a los que quizás no vuelva a ver, que ha dejado de comer porque abre la alacena y no hay qué preparar y que perdió la esperanza de tener una vida en Venezuela.