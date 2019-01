Grito de esperanza

Me he equivocado muchas veces en mi vida, pero el mayor error fue sin duda el haber afirmado que en Venezuela se acabó la esperanza.

El 23 de enero venezolanos en cada ciudad del país salieron a las calles para ondear su bandera de siete estrellas y pronunciar en voz alta un grito de guerra que se creía olvidado: “Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer”. No escuchaba aquella frase desde las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, y creo que en aquel momento no me la creí como ahora.



Aquel hombre de quien nadie había escuchado antes del 5 de enero apareció para hablar de una ley de amnistía y afirmar, sin titubear, que Maduro es un “usurpador”, era la monstruosidad de heroísmo la que llegó para mostrarnos el primer peldaño de una escalera que sube de nuevo a la vida.

Guaidó fue más lejos y sin pedir permiso se subió a un podio para autoproclamarse Presidente Encargado de la República de Venezuela (...) ese país que creíamos perdido.

Juan Guaidó logró, en menos de 20 días, lo que ningún opositor ha logrado en 20 años: un nuevo presidente para Venezuela.



Enero aún no acaba y él ya consiguió que el gobierno de Donald Trump lo reconozca como Presidente Encargado, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos y Luis Almagro, a nombre de la OEA. Mientras tanto, la Unión Europea le dio 8 días a Maduro para convocar elecciones o ellos también reconocerán a Guaidó.



Fue capaz de hacer que funcionarios de la Guardia Nacional, que ojalá pronto deje de ser ‘Bolivariana’, voltearan sus armas y por primera vez se pusieran del lado correcto de la historia. Como muchos políticos venezolanos que alguna vez se rehusaron a doblegarse ante la dictadura de Nicolás Maduro, Juan Guaidó fue secuestrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín), pero con hablar de la ley de amnistía, los funcionarios se sacaron el pasamontañas y lo liberaron en una hora.



Con su simple llamado llenó ciudades enteras, como en su momento lo hicieron Henrique Capriles y Leopoldo López, pero Guaidó fue más lejos y sin pedir permiso se subió a un podio para autoproclamarse Presidente Encargado de la República de Venezuela, el país en cuyo escudo el caballo blanco mira hacia la derecha y la bandera solo tiene 7 estrellas, ese país que creíamos perdido.



Guaidó les dio a los venezolanos en el exterior un motivo para pensar que pueden regresar a su país algún día y a quienes seguimos aquí, uno para no desfallecer. Las personas están celebrando y los rojos están aterrados.



Todo esto provocó que la visita del Papa a Panamá no fuese más que un pequeño anuncio al pie de una página intermedia en los periódicos, donde el rostro de Guaidó se robó la portada.



Por primera vez desde el 2015 estas almas condenadas hemos vislumbrado la salida del infierno. Venezuela ya tiene en sus manos el órgano que le faltaba y entró a quirófano para extirpar los tumores que la aquejan desde hace 20 años.



Esta vez la lucha no es de unos pocos, es de todos los venezolanos independientemente del suelo que estén pisando en este momento. Porque las calles de Bogotá también se llenaron, y en Madrid es escuchó en voz alta nuestro acento caribeño. En Venezuela bajaron los cerros como en aquella emblemática fecha de 1992. ¿Y los de la GNB? Algunos viendo cómo se desenvolvían los acontecimientos sin intervenir realmente, salvo en algunas ciudades donde aún creen en falsas promesas.



Maturín fue una de ellas. Allí, la Guardia secuestró la catedral y hoy hay 78 detenidos que se suman a los 470 que anunció el Foro Penal, porque el miedo aún ronda los pantalones de algunos funcionarios. Sin embargo, esperamos 20 millones de dólares en ayuda humanitaria y Juan Guaidó será el albacea de las ganancias del petróleo venezolano pagado por el Estado norteamericano.



A Venezuela aún le faltan años para recuperarse y el camino no será fácil, pero ya dimos un paso significativo que no se había dado antes: el oficialismo pasó de ser gobierno a oposición.