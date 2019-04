El ‘brexit’ en los libros

Desconozco qué tanto interés exista en el brexit fuera de la Gran Bretaña. Me refiero no tanto al hecho del divorcio británico de la Unión Europea como al imbricado proceso de la separación en las semanas recientes, a primera vista un verdadero pandemonio.



En momentos de confusión suelo visitar Blackwell’s, la emblemática librería de Oxford, en búsqueda de iluminación. Cuatro pisos de su vieja casona en Broad Street albergan más de 125.000 libros. No más entrar me tropiezo con una exhibición de libros sobre el brexit, frescos de imprenta. Su atractivo despliegue es más armonioso que el mensaje de sus títulos. Su conjunto es tal vez reflejo del Zeitgeist, el espíritu de la época.

Ante la incapacidad física de leerlos todos frente al plazo perentorio de esta columna, me propuse un ejercicio muy simple: ¿qué se podría aprender del examen de los títulos de aquellos libros?

El momento es

ante todo de suma incertidumbre: ‘¿Qué diablos sucederá ahora?’, se pregunta el libro de Ian Dunt. Algunos, como Fintan O’Toole, describen el ‘brexit’ como un

‘Fracaso heroico’. FACEBOOK

TWITTER

Europa es el asunto que sirve de telón de fondo. La historia más breve de Europa, de John Hirst, sirve de abrebocas. Un relato que se acercaría a su fin si creemos que La extraña muerte de Europa, de Douglas Murray, anuncia su sepelio.



Claro que el gran tema del momento es el dilema británico frente a Europa, un dilema en el centro del debate político por décadas, agudizado tras el referendo de 2016, que, por 4 puntos, decidió abandonar el proyecto europeo. Una historia breve del brexit, del profesor de Oxford Kevin O’Rourke, se anuncia como “lleno en lecciones cívicas”.



Detrás del brexit se esconden muchos problemas. Quizás el más visible sea la crisis de identidad nacional. Nación en tránsito, anuncia de manera expresiva el libro de Phil Anderson.



Otros de los títulos de los libros desplegados en Blackwell’s, como el de Afua Hirsch, insisten en el problema: Británicos: sobre raza, identidad y pertenencia. Crisis provocada en parte por la inmigración, que, sin ser algo novedoso, provoca siempre olas xenofóbicas. El buen inmigrante, editado por Nikesh Shukla, contiene ensayos de 21 escritores que exploran qué es ser “negro, asiático, o de minorías étnicas en la Gran Bretaña”.



Al lado de los inmigrantes hay otras preocupaciones.



En El safari de la pobreza, Darren McGarvey explora las razones de la “rabia” entre los sectores marginados de la llamada globalización. No es un problema aislado. En ese despliegue de libros sobre el brexit hay varios sobre las trayectorias del capitalismo, las reacciones en todo el mundo contra el “establecimiento” y el impacto de todos estos problemas en la política tradicional: populismos en auge.



El momento es ante todo de suma incertidumbre: ¿Qué diablos sucederá ahora?, se pregunta el libro de Ian Dunt. Algunos, como Fintan O’Toole, describen el brexit como un Fracaso heroico, de masoquismo nacional, autodestructivo. La portada del libro de Dave Morris y Jamie Thomson refleja la alarma temida por muchos: ¿Puede usted ‘brexit’ sin romper a la Gran Bretaña?



En una nación reconocida por su pragmatismo, no podían faltar en aquella exhibición libros como Britain post-Brexit. Una guía práctica para salir adelante. Abundan también las reflexiones sobre las consecuencias: Brexit agridulce, sobre su impacto en el sector rural, que tanto se benefició de la política agraria europea; Brexit e Irlanda, una de las más preocupantes incógnitas. Tampoco faltaban libros de humor, incluido Alice in Brexitland, el nuevo país de las maravillas.



Difícil seleccionar lecturas en un menú tan amplio. Por lo pronto, me quedé con dos: Más allá del brexit, de Vernon Bogdanor, quien predice otro revolcón constitucional. Y el libro de Penguin de Caricaturas del brexit, una píldora frente a tanta confusión.