¿‘Brexit’, o...‘brexit’?

La fecha ha sido fijada: el próximo martes 15 de enero. Ese día, el Parlamento británico decidirá si aprueba o no el acuerdo de 585 páginas que el gobierno de la primera ministra Theresa May negoció para retirar a su país de la Unión Europea –el famoso brexit–.



Han sido dos años de intensas negociaciones tras los resultados del referendo que tomó a todos por sorpresa, cuando el 52 por ciento del electorado le dio la espalda a Europa.



Una cosa es expresar la voluntad de salirse de la Unión Europea y otra bien distinta, tener claridad sobre los términos y condiciones de tal salida. ¿Cómo desmantelar tratados, leyes e instituciones elaborados a lo largo de casi medio siglo, que hoy involucran a veintisiete Estados?

La complejidad del asunto es simplemente descomunal. Difícil entender todos sus detalles. “El voto con las consecuencias de mayor significado en nuestra era”: así se refirió The Guardian a la decisión que tomará el Parlamento el próximo martes. No obstante, tampoco hay mayor certidumbre sobre cuáles serán las consecuencias. Si el Parlamento rechaza el acuerdo (y es la predicción al escribir estas líneas), se teme un brexit de todas maneras.



¿Un brexit sin acuerdo? La ruta es posible. Pero desde ya lo es también proyectar mayores incertidumbres en casi todas las áreas de la vida británica, nacional e internacional.



Basta abrir las páginas de los diarios. Apenas este lunes pasado, en el Financial Times: Unas siete mil enfermeras y parteras provenientes de Europa han abandonado Gran Bretaña desde el referendo. Se estima que para el 2021, Inglaterra enfrentaría una escasez de más de 50.000 enfermeras. La enfermería, como otras importantes áreas de la salud, es uno de los sectores que dependen en buena parte de los inmigrantes, el blanco principal de la animosidad del brexit.



Hay pocas dudas, incluso entre quienes se opusieron al brexit, sobre la necesidad de reconsiderar la trayectoria de la Unión Europea. Defensores de la permanencia británica en Europa, como The Guardian, mantienen distancias frente “al espejismo de los Estados Unidos de Europa” y son críticos del euro y del proceso de unión monetaria, mientras defienden la centralidad que debe seguir otorgándose a la soberanía de las democracias nacionales.



Sin embargo, frente a la crisis de la Unión Europea, o a las dudas sobre su trayectoria, ¿era necesario el rompimiento marcado por el referendo? ¿No habría sido mejor seguir trabajando desde adentro por sus necesarias reformas?



Importa advertir que dicho rechazo de Europa no fue tanto una respuesta a los problemas de la Unión Europea como a los problemas internos de Gran Bretaña. Fue el reflejo de una sociedad profundamente dividida. Como lo muestra una reciente publicación de Stephen Green, divisiones generacionales, geográficas y sociales se manifestaron de manera conjunta en el voto del brexit.



Green, miembro de la Cámara de los Lores, aborda en especial un tema en apariencia más abstracto pero no menos central: el de la identidad (Brexit and the British. Who Are We Now?, Londres, 2017). Según Green, nadie estuvo preparado, durante el referendo, a defender la identidad europea y celebrar sus valores, como parte fundamental de la Gran Bretaña. Se habría impuesto por ello, en márgenes minúsculos, la visión conservadora de una Gran Bretaña “global”, atada a un pasado imperial perdido.



Lo paradójico es que el discurso nacionalista del brexit amenaza hoy con mayores divisiones, hasta con fragmentar el país. Es difícil concebir el futuro del Reino Unido sin Europa. El voto del próximo martes en el Parlamento abrirá más interrogantes que respuestas.