Verde Santa Marta verde

De todas las ciudades del Caribe colombiano, Santa Marta es la única que podría afrontar los estragos del cambio climático. Porque tiene un potencial ambiental envidiable con el que podría convertirse en el destino turístico más atractivo de todo el Caribe. Y cuando digo turístico no me refiero solo a una colección de hoteles cinco estrellas sobre las playas. Porque de aquí en adelante únicamente los destinos ecoamigables podrán convertirse en grandes industrias turísticas. Y un destino ecoamigable necesita de toda una infraestructura ambiental, logística, social y económica para consolidarse.

Es necesario advertir que esto no pasará por arte de magia. La ciudad tiene que comprometerse con planes de gobierno para que esa infraestructura sea posible. Y por eso los samarios tienen que saber que en este momento cuentan con esa gran oportunidad. Muy pronto comenzarán los debates sobre el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT500), que quiere convertir a Santa Marta en una verdadera perla negra del Caribe.



He conocido algunos componentes de este POT500, y debo decir que tal vez sea el único POT de Colombia que se hace con miras al cambio climático; es decir, que tiene su mayor fortaleza en lo ambiental.



Lo más importante para este proyecto de ciudad que se discute es la protección del entorno, sobre todo lo que tiene que ver con el agua: recuperación y protección de las rondas hídricas, la recuperación y conservación de las cuencas altas, la protección de los glaciares, la protección de los bosques secos efímeros de las montañas costeras. Y, claro, todo esto redundará en unos ríos más saludables que, además de cumplir con su misión generadora de vida, hará posible un acueducto que llene las expectativas de todos los habitantes. Un acueducto que será un motivo de orgullo samario, porque será un acueducto que revitaliza sus cuencas constantemente.



Este POT planea hacer por fin los alcantarillados que se han pedido a gritos desde hace cien años. Sobre todo, un alcantarillado que canalice las aguas lluvias para que la ciudad no colapse cada vez que cae un aguacero. Y también planea la recuperación total de las rondas del río Manzanares y del río Gaira en primera instancia, pero asumirá la conservación y protección de las quebradas Tamacá, don Jaca y El Doctor.



Quienes conocemos Santa Marta sabemos que esos ríos morirán frente a todos si no hacemos algo por ellos. Los hemos visto agonizar en los últimos años. Durante la sequía de 2016 casi desaparecen por completo. Pues bien: este POT planea recuperar sus cauces y construir ciclorrutas y paseos peatonales en sus riberas. El Manzanares, por ejemplo, pasará de ser un río vergonzante a un emblema de la vitalidad de la ciudad y su compromiso con el medioambiente.



En alguno de los apartes de este POT dice: “El parque lineal del río Manzanares estará ubicado entre los barrios Villas de Alejandría, Minuto de Dios y Bavaria Reservado”. Dice, asimismo, que tendrá “un área de 33.637 m²” e “incluirá juegos de agua, estancias y senderos en tierra y elevados, ciclorruta, bosque pedagógico, tres puentes de conexión urbana que atravesarán el río, placas polideportivas, escenario de eventos al aire libre y gimnasio biosaludable”. Afirma todo lo que los samarios hemos querido escuchar desde hace tiempos.



En manos de los concejales está aprobar este gran proyecto de ciudad samaria. A la hora de votar, ojalá tengan en su mente la sequía del 2016 y los aguaceros de 15 horas continuas que se quieren volver habituales.



CRISTIAN VALENCIA

