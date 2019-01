Me han dicho las directivas del periódico que esta columna no va más a partir de la fecha. A manera de despedida quería hacer una sucinta antología, aunque sabía que era una labor imposible. Sin embargo, en el proceso de hacerla descubrí que todas mis columnas tienen que ver con los derechos humanos. Y, como da la casualidad de que el pasado 10 de diciembre se celebraron los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues me parece muy pertinente publicarlos nuevamente como una primicia. Helos aquí:

1.Todos los seres humanos nacen libres e iguales.



2.Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta.



3.Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad.



4.Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre.



5.Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos.



6.Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.



7.Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación.



8.Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales.



9.Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente.



10. Toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial.



11.Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas.



12.Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación.



13.Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia.



14.Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país.



15.Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad.



16.Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia.



17.Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva.



18.Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.



19.Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.



20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación.



21.Toda persona tiene derecho a participar, directa o indirectamente, en el gobierno de su país.



22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social.



23.Toda persona tiene derecho al trabajo y la protección contra el desempleo.



24.Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre.



25.Toda persona tiene derecho al bienestar: alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos.



26.Toda persona tiene derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.



27.Toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de su comunidad.



28.Toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los derechos de esta carta.



29.Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad.



30.Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos.



Quiero agradecer a las directivas de EL TIEMPO porque me permitieron expresar mis opiniones con libertad en este espacio durante casi trece años. También, agradecer de corazón a todos los lectores porque sin ellos no habría sido posible. Y agradecer incluso a los troles porque son muy divertidos y lo hacen muy bien.



cristianovalencia@gmail.com