La muerte de la prudencia

Hace unos días, un amigo me escribió una carta en la que decía una frase que viene a mi memoria a cada rato. Me la dijo por algo personal, pero una seguidilla de hechos recientes me han hecho pensar en ella en el marco del acontecer nacional.“Cuando el otro la embarre, deja una puerta abierta que le facilite corregir las cosas sin tener que arrastrarse mucho”.

Pienso en esa frase porque hemos estado rodeados, casi asaltados, por hechos que dejan a alguien contra las cuerdas: el Eln, a los colombianos; el gobierno Duque, a Cuba; Bieri, a Rivas, por mencionar solo unos cuantos. Veo que hay una necesidad insaciable de ‘yo gano, tú pierdes’, y además a costa de lo que sea. El tal gana gana es lo políticamente correcto, pero parece servirles a muy pocos. Estamos en la onda del ‘porque quiero, puedo y no me da miedo’. Andamos como toros en tentadero, luciendo tanto nuestra fiereza que cerramos la posibilidad de que nos desarmen con ternura, de que nos den una dosis de –como diría el Chavo– “tómalo por el lado amable”. Ese lado amable pareciera tan despreciable como lo es para muchos la tibieza. Unos están reescribiendo la filosofía, ya no es “Pienso, luego existo”, sino ‘estallo, luego existo’, porque cada quien anda buscando sus cinco minutos de likes, y esos se logran más rápido estallando que pensando. El tonito jarto se volvió virtud, mutó en un tipo de nuevo poder que encubre la ignorancia, o al menos el desdén por usar la inteligencia. Ninguneo a los que proponen puntos medios y decisiones que dosifiquen la felicidad entre todos, en vez de las que la monopolizan para algunos a costa de la amargura de otros.



Algunos periodistas dicen lo que se les viene en gana, como si no hubieran estudiado periodismo... Se quedan en el rol de ciudadanos indignados. Tienen derecho a indignarse, ¡cómo no!, pero su paso por la universidad debió darles la capacidad de ponderar, de saber callar cuando no estén en capacidad de hablar con absoluta certeza y debido contexto, de autorregularse. Pero, en aras de la libertad de expresión, se insulta, se calumnia, se agrede, se difama, se desorienta, se les hacen favores a fuentes, con la ingenuidad de creer que hay fuentes desinteresadas. Se bombardean los caminos construidos con paciencia y sindéresis. Se escupen palabras que bloquean la libertad de expresión del interlocutor, incluso antes de que este sepa que lo es. Se habla para cerrar puertas y no para abrirlas. Y, en medio de la escena de palabras escupidas, todo luce igual de asqueroso, no hay matices, no hay discernimiento. Todos son corruptos, todos son incapaces, todos son malintencionados, todo está mal... menos los indignados, claro. Hacen una excepción en las fechas electorales, en las que le temen a la decisión de esos a los que han ayudado a indignarse. Hay enfermos de suspicacia, que invierten el refrán: ‘El bobo vive del vivo’, de la viveza que cree tener cuando se relame con la maldad que cree haber descubierto en cada cosa. Y, entonces, los que sufren del defecto de la buena fe se ven forzados a esconderla para no ser tildados de ingenuos, si es que les va bien. La prudencia murió como fortaleza, y por esa vía el mundo quedó condenado a andar siempre por trochas, indiferente a los caminos trazados por la historia. Reinventando la rueda cada ciertos ciclos... los del poder, los del tránsito de la ignorancia al conocimiento, del ímpetu a la madurez.



¡Ah!, una pregunta: si usted contrata un pintor para su casa y este no solo se niega a pintarla del color que usted quiere, sino que le dice que su gusto es frondio y sugiere que usted se robó la pintura, ¿dejaría que pinte su casa? Yo no. Criticar constructivamente debe estar garantizado; sabotear, no.