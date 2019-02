Un buen plan

El proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ radicado hace pocos días por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República es la carta de navegación que guiará el rumbo de Colombia durante los próximos cuatro años.



El documento apunta en la dirección correcta: superar la inequidad que sufre Colombia desde hace décadas es la respuesta que los colombianos requieren. Ello implica, en primer lugar, actuar en función de las personas para que prevalezca la justicia y el principio de igualdad de oportunidades sea una realidad.

El PND tiene más de una decena de componentes, todos entrelazados: legalidad, seguridad, productividad, regiones, ciencia y tecnología, economía naranja y paz son algunos de ellos. El común denominador es la educación. Es el eje articulador sin el cual las metas propuestas no podrán ser alcanzadas. No en vano se prevé que la educación contará con cerca del 20 por ciento del dinero destinado a la implementación del plan, lo que corresponde a 216,5 billones de pesos.



Esta hoja de ruta plantea que para llevar a Colombia al puerto de la equidad se requiere articular todos los sectores. Por sorprendente que parezca, esa es una de las más difíciles tareas que un Gobierno puede echarse sobre los hombros. Son pocos los casos en los que varios ministerios trabajan mancomunadamente para diseñar una política o para alcanzar una meta común. Los celos, las rivalidades, las agendas propias y los egos impiden que una coordinación de esta naturaleza se dé. Lograrlo requiere de un liderazgo destacado e importante que tendrá que ejercer directamente el Presidente.



Finalmente, otro factor que resulta positivo y que demuestra que la visión y la comprensión del país implícitas en el PND son oportunas y certeras es la perspectiva regional sobre la que se diseñan las estrategias en los doce componentes en los que se estructura. Explícitamente señala que durante los cuatro años de mandato un propósito es profundizar la descentralización, y que para reducir la inequidad es urgente considerar las diferencias entre las distintas regiones del país.



¡Nada más adecuado! No es posible pensar en crecimiento verde o en emprendimiento y productividad de la misma manera para el Eje Cafetero y Antioquia que hacerlo para la Amazonia o el Pacífico.



El plan reconoce esa realidad y presenta siete agendas regionales a fin de aprovechar las subregiones funcionales para la productividad, de tal suerte que se respeten y potencien las vocaciones productivas, los recursos naturales y la situación social de cada territorio.



Esa visión, que es correcta e implica coordinación permanente entre la nación y las regiones, enfrentará su primer reto en pocos meses. La puesta en marcha del plan, una vez aprobado por el Congreso, requerirá diálogo y concertación generosa entre autoridades locales y nacionales. Eso significa que el resultado de las elecciones del próximo 27 de octubre será determinante para el éxito del PND.



El PND es un documento técnico elaborado por expertos en el arte de la planeación. No obstante, su implementación y la posibilidad de que lo allí consignado pueda llevarse a cabo dependen mucho de la política.



Valdría la pena saber, en todos los casos, si los candidatos que presenten su nombre para ocupar los cargos de elección popular son o no afectos a los postulados del proyecto de ley del PND.



Este deberá ser un tema de debate durante campañas, pues marcará la posterior redacción de los planes locales. En ese sentido, somos los ciudadanos los que, a partir del derecho de participar a través del voto, tenemos en nuestras manos el futuro del país y la posibilidad de implementar un buen PND.



CLAUDIA DANGOND

En Twitter: @cdangond