¿Buscando novio?

Reportando para este articulo aprendí que en internet uno puede encontrar novios invisibles, tener novio o novia sin haberse conocido nunca, encontrar novios de práctica y hasta arrendar un novio.

Las aplicaciones para novios en arriendo son un negocio en crecimiento. En general, lo que ofrecen son listas de hombres, generalmente de entre 20 y 40 años, con fotos y descripción de lo que hacen. La mayoría aclaran que se trata de un servicio “romántico” y platónico para ayudar a gente que tiene dificultades para establecer relaciones.

Una aplicación en India arrienda novios como “cura para la depresión” y ofrece tres categorías: celebridades, que cuestan alrededor de 50 dólares la hora; modelos, a 30 la hora, y “normales”, a solo 6 la hora.



Muchos de los miembros de las nuevas generaciones del mundo viven gran parte de sus vidas en el teléfono y prefieren mantener sus relaciones por ese medio. Según una encuesta mundial, el 41 por ciento de los adolescentes entrevistados dijeron que les resulta más fácil expresar sus sentimientos en línea que en persona, al igual que encontrar el amor en internet, y una vez que lo hacen no necesitan conocerse personalmente.



Esa cifra revela cuánto han cambiado las relaciones como resultado de internet y las redes sociales y cómo los jóvenes enfrentan continuamente nuevos desafíos. Pero esta columna no es para advertir a padres y madres de familia sobre los peligros a los que sus hijos e hijas están expuestos en internet.



Esta columna es sobre novios. Los ‘nuevos’ novios: invisibles, en arriendo o de “práctica” o “simulador de novio”, que es otra popular razón para tener ‘novios digitales’ como entrenamiento para una relación ‘de verdad’.



“Las aplicaciones de simulador de novio son para alguien que quiere estar en una relación, pero no quiere conocer a la persona en realidad”, explica un sitio. “De esta manera tienes la atención que deseas, sin las dificultades y el gasto de tiempo de resolver los problemas de un compromiso real”.



O sea, una solución para mujeres muy ocupadas, o víctimas de presión social para encontrar un hombre, o que están en la crisis de los años 30, o aburridas de que les pregunten por un novio en cada reunión familiar, o simplemente deseosas de tratar algo nuevo.



El proceso es fácil: primero hay que darle un nombre al nuevo novio; luego, seleccionar uno del banco de fotos, darle una identidad con las características de su preferencia, vestirlo y peinarlo al gusto, escoger su personalidad, planificar salidas ficticias y tener conversaciones de texto sobre cualquier tema.



Todo eso por un precio de 65.000 a 95.000 pesos al mes. La aplicación le ayuda a construir la historia del noviazgo simplemente llenando los espacios en blanco, como: “Nos conocimos... en el matrimonio de mi mejor amiga... cuando...”.



Los detalles del día a día de la relación son construidos a partir de las conversaciones (digitales, desde luego) prácticas, románticas, subidas de tono. La mayor parte de paquetes ofrecen hasta 100 mensajes, y algunos incluyen un número limitado de conversaciones reales y el envío de notas y tarjetas románticas por correo.



Ese mundo virtual que se inmiscuye cada vez mas en la ‘vida normal’ de nuestros días se entiende mejor cuando aprendemos que las mujeres de entre 18 y 35 anos son probablemente el sector demográfico más obsesivamente dependiente de los teléfonos celulares.



En zonas urbanas, sobre todo, en donde se concentran más mujeres con altos grados de educación y económicamente independientes, la tendencia es a no desear casarse tan jóvenes. Luego está la realidad de la baja en el número de matrimonios y las tasas enormes de divorcios. Encontrar pareja en nuestros días, al parecer, no es fácil, y para muchas jóvenes salir con alguien puede parecer inaccesible o atemorizante, incluso para las veinteañeras.



Por eso, las aplicaciones para crear novios digitales a la medida enfatizan que “aquí puede pasar tiempo sola con su novio virtual sin tener miedo de ser lastimada o engañada”.