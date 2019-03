Señor Director:



Por decreto se estableció que Bogotá fuera la capital mundial de la bicicleta. Sin embargo, son muy preocupantes las cifras presentadas por este diario en cuanto a robo de estas; incluso, resistirse le puede costar la vida al ciclista, como ocurrió con un joven en Suba la semana pasada.

Me acordé entonces de un artículo publicado en EL TIEMPO el 20 de agosto de 2015, titulado ‘Así fue como Ámsterdam se hizo la ciudad de las bicicletas’. La ciudad holandesa no expidió decreto de autoproclamación, pues este honor fue merecido por las acciones reales del gobierno de la ciudad.



Es destacable el impulso que la Administración Distrital ha dado al uso de la bicicleta, pero falta mucho. Bogotá podrá ser la capital mundial de la bicicleta el día que uno pueda salir en ella sin temor a ser robado, asesinado o atropellado; cuando pueda rodar sobre rutas en buen estado y estacionar en buenos espacios habilitados para tales fines. Es decir, cuando podamos pedalear en paz, como en Ámsterdam.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Quieren pasarse de vivos

Señor Director:



El problema de los colados en TransMilenio puede ser un asunto cultural. Unos pocos no tendrán cómo pagar el pasaje, pero la gran mayoría lo hacen por esa manía de querer pasarse de vivos, por hacer la trampa y salir airosos. Pero esto es una ofensa para los que con sacrificio pagamos y un robo al sistema, que es de todos, pues se hizo con nuestros impuestos, y por esos desadaptados se deteriora. Es falta de sentido de pertenencia. Y de autoridad. Que pongan policías, que multen y envíen copias a universidades y empresas. Así parará un poco la sinvergüencería. Además, es en bien de ellos, los colados, que arriesgan la vida.



José Francisco Piñeres

La polémica por la camiseta

Señor Director:



Tal vez, la nueva camiseta de la Selección Colombiana de fútbol ha sido la más criticada de todas las que se han producido. Que se parece a la camiseta del Chavo del Ocho, que es una fiel copia a la legendaria camiseta de Charlie Brown, que es semejante a la chaqueta que usó la primera dama en su visita a Washington. Críticas a favor y en contra. Más a favor, de las generaciones on-line, y más en contra, de los nostálgicos que aspiran a que vuelva la camiseta clásica que se usó antes del Mundial de Italia de 1990. El único equipo del mundo que ha mantenido la misma camiseta desde el primer mundial de Uruguay de 1930 hasta el Mundial de Rusia de 2018 ha sido Brasil, por ley y porque con el tiempo podría ser un patrimonio de la humanidad.



Fernando Cortés Quintero

