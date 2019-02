El valor de la vida

Señor Director:



Cada día siente uno que la vida de las personas en este país es menos valorada. Se ha perdido el respeto por los demás y por las normas, así como el temor a Dios. Las armas siguen en la calle, cuando están prohibidas; la delincuencia anda armada, sea con cuchillo o armas de fuego.

Da temor salir a la calle. Duelen las muertes del cantante Legarda y de una niña en Santander por balas perdidas. Mi humilde conclusión es que todo está atado a las drogas, al narcotráfico, que no solo llevó vicio, sino que creó ambiciones por el lujo, el dinero fácil. Todos debemos ser ojos de todos, como alguien escribió. La autoridad sola no puede. De otro lado, debemos unirnos como sociedad, sin colores políticos, y cuidar a nuestros niños, porque los narcotraficantes están creando adictos del futuro.



Carmen Rosa Novoa

Bogotá

Peatones y ciclistas

Señor Director:



El día sin carro en Bogotá ha ayudado a masificar la bicicleta como alternativa ecológica, gracias también a las ciclorrutas, a las ciclovías y a las campañas en pro de una mayor movilidad sostenible. Mas es un hecho que gran proporción de los ciclistas usan inopinadamente los andenes, irrespetan las normas de tránsito, así como los semáforos vehiculares y las cebras. Tampoco llevan casco ni elementos reflectivos, y casi ningún ciclista se baja de la bicicleta al pasar los puentes peatonales. En la práctica, la cicla se ha tomado a la fuerza el andén, y el peatón, por fuerza, tiene casi que llevar un espejo retrovisor, pues no sabe de dónde saldrá un ciclista vertiginoso en cualquier momento a sus espaldas o al voltear una calle. La Alcaldía debería revisar esta problemática para aconductar a tales usuarios en aras de una mejor convivencia, pues al paso que vamos tendríamos que consagrar también un día del peatón.



Marcya Monroy

Bogotá

Acercamiento religioso

Señor Director:



Lo registrado en EL TIEMPO del 5 de febrero no es un hecho de poca monta: el encuentro de grandes jerarcas religiosos: el papa Francisco, de la Iglesia católica, y el imán Azhar, del islam. Los dos protagonizaron una conferencia internacional interreligiosa, en la que condenaron las guerras que padecen en la región países como Yemen, Siria, Irán y Libia. Y hablaron de la libertad de creencias. Porque países como Arabia Saudí prohíben la práctica de religiones diferentes del islam.



Por todo esto, es significativo que el jerarca católico promueva estos encuentros. La misma religión que en el siglo IX promovió las Cruzadas, dizque para conquistar los lugares santos. Y pena debería darle a quien anda construyendo muros para discriminar migrantes, que han sido empobrecidos por su propio pueblo.



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

