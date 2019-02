Creo que será imposible, dado nuestro arribismo lingüístico, que podamos eliminar el uso del anglicismo fake news, a pesar de tener en nuestro idioma la bella, graciosa y sonora palabra ‘paparrucha’. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la primera acepción de la palabra paparrucha es: “Noticia falsa y desatinada de un suceso, esparcida entre el vulgo”. La segunda acepción de la palabra, igualmente ilustrativa al verla como complemento de la primera acepción. Es decir, paparrucha, también es una “tontería, estupidez, cosa insustancial y desatinada”. Nada responde mejor a la idea de fake news.

La paparruchada no es una tontería. Muchas personas creen útil distinguir lo que es cierto o no dentro de la masa de noticias del día a día. Hay instituciones especializadas que hacen esa labor. Un importante periódico norteamericano dedica una labor importante para determinar qué es cierto o falso de todo lo que dice el señor Trump.

Colombia no es tan escrupulosa. Algunos, a los que efectivamente beneficia, son tan laxos que prefieren adoptar el principio de que la verdad virtual y la verdad histórica son lo mismo. Todo se vuelve verdad cuando la noticia o el hecho aparecen en los medios y en las redes sociales. Como cada día hay un escándalo nuevo que oculta el anterior, domina la posverdad, que son las mentiras usadas para manipular la opinión y la conducta de las personas.



Las paparruchas son el alimento diario para la manipulación. Es tan eficaz la paparrucha que se ha establecido como el instrumento preferido del poder político, social y económico. Es decir, mentira y tontería hacen parte de las noticias, la publicidad y las explicaciones oficiales del sector público y del privado. Sobran ejemplos.



Es una paparrucha cuando se dice que una misión de expertos recomienda el fracking al Gobierno. No son expertos independientes, también están vinculados de una manera u otra a entidades petroleras. Nos quieren manipular con la noticia. Le puede servir al presidente Duque para incumplir su promesa electoral de “nunca fracking”.



El caso de Venezuela está lleno de paparruchas. Maduro es tan impresentable, tan torpe y tan arbitrario que no sería necesario usar paparruchas para tumbarlo ni para convencernos para que nos parezcan buenas la libertad y la democracia. Es torpe paparrucha decirnos que la operación de tumbar a Maduro es un movimiento espontáneo venezolano, cuando viene dirigido por el senador Rubio, de la Florida; Trump y el señor Bolton.



Este último tan involucrado en justificar la guerra de Irak con la paparrucha de que luchaban contra las armas biológicas y nucleares. Venezuela comete paparrucha cuando dice que los productos de la ayuda humanitaria están podridos y son peligrosos. Duque usa una frase evasiva tres veces para no responder sobre su aceptación de la presencia de tropas extranjeras en Colombia. Paparrucha indirecta: no responder es afirmar.



Gran paparrucha fue el análisis en el noticiero de Caracol del domingo sobre la encuesta que muestra un inusitado aumento de la favorabilidad de Duque. Trataron de convencernos con dudosos análisis e interpretaciones especulativas. Fue una curiosa paparrucha orquestada por el director del noticiero, el director de Semana, cuya mitad será pronto de un grupo económico; el concuñado del presidente Duque y el representante de la empresa encuestadora, que no siempre acierta.

Larga cadena de paparruchas del alcalde Peñalosa para hacer obras por encima de la participación ciudadana; o cuando dice pensar en el ciudadano, cuando piensa en quienes financian elecciones.



Muchas paparruchas crecen cuando aumentan las pautas publicitarias.