Suministro oportuno de energía

Hace aproximadamente cincuenta años, en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, se fundó Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) con el objeto de optimizar el servicio de energía para Colombia. Posteriormente se dividió en Isagén, para la generación de energía, e ISA, para la transmisión. El servicio ha sido prestado a lo largo del tiempo por estas dos entidades y por otras regionales como la Empresa de Energía de Bogotá, Empresas Públicas de Medellín y Corelca.

Teniendo en cuenta que el sistema de generación era principalmente hidroeléctrico, se adelantó en la segunda parte de la década de los 60 un estudio del potencial hidroeléctrico del país, que permitió la identificación de una capacidad de generación de unos 110.000 megavatios, que actualmente corresponde a cerca de 6 veces la capacidad total instalada. Este estudio, particularmente útil, sirvió además para que las empresas generadoras de energía establecieran una sana competencia y adelantaran diversos proyectos en varias regiones del país.



El estudio ha servido de base para la selección de los proyectos construidos desde la década de los 70, como Chivor, Guavio, San Carlos, Sogamoso, Urrá y Miel I. Estos requirieron estudios de factibilidad, diseños de licitación, diseños de construcción, diseños ambientales y sociológicos, presupuestos, financiación y adquisición de zonas, que en cada caso han tenido una duración, previa a la iniciación de la construcción, del orden de 12 años. Los períodos de construcción han sido de 8 años, con lo cual el tiempo promedio necesario para que un proyecto entre en operación ha sido del orden de 20 años. Podría ser aún mayor si se presentan dificultades como las del proyecto Ituango.



El hecho de que los proyectos hidroeléctricos suministren el 70 % de la energía generada en Colombia obedece a que sus menores costos de operación compensan ampliamente sus mayores costos de construcción. No debe haber duda alguna de que las condiciones ambientales y sociológicas de los sitios donde se desarrollen los proyectos deben ser tenidas muy en cuenta, en particular si se ubican en la Amazonia y la Orinoquia, regiones en particular sensibles ambiental y sociológicamente.



Los proyectos de generación eólica o solar, que comienzan a ser desarrollados en Colombia, tienen aún altos costos y constituyen un porcentaje muy bajo de la capacidad instalada. En consecuencia, el país seguirá dependiendo durante varios años de su generación hidroeléctrica. Es necesario, por lo tanto, agilizar el proceso de selección de los próximos proyectos de energía renovable, dada la longitud de los procesos de diseño y construcción requeridos.



Se está convocando la subasta de energía, la cual debe incluir proyectos que suministren energía a partir de diciembre de 2021. Para que las siguientes subastas puedan incluir proyectos de energía renovable, se requiere agilizar los procesos de desarrollo de los nuevos proyectos, considerados por las diversas empresas de generación. De lo contrario, esta energía tendría que ser suministrada por proyectos de energía no renovable de un mayor costo, con los consiguientes incrementos tarifarios.



Una posibilidad muy atractiva sería la de desarrollar proyectos hidroeléctricos en zonas de ubicación de reinsertados, pues, además de proporcionar alternativas interesantes de empleo, permitirían el desarrollo de proyectos de revitalización integral. Hace un poco más de 50 años se adelantó el proyecto hidroeléctrico de Prado, activamente promovido por el expresidente Darío Echandía, para generar energía, lograr la pacificación de la zona –azotada por la violencia– y permitir a los habitantes “pescar de noche”. Ojalá, con proyectos de desarrollo alimentados por otros de generación locales, se pudiera en el futuro “pescar de noche” en todo el país.



CARLOS ANGULO GALVIS