¿Qué opinan los opinadores?

Los líderes de opinión en un país conforman una élite que de distintas maneras afecta los modos colectivos de representación. Se expresan públicamente, ese es su trabajo, e incluso su compromiso social y hasta económico; se les paga para que piensen y lo expresen. Hoy en día, la gran variedad de medios, no solo masivos sino las redes, amplían el espectro, y, en principio, deberíamos tener un abanico amplio de opiniones para enriquecer las democracias liberales.

Los líderes, entonces, no solo crean noticias e información, sino que las consumen de colegas. Saber qué medios eligen, columnistas o programas predilectos, es significativo, pues allí se pueden encontrar distintos tejidos de pensamiento, claves para medir la atmósfera nacional. Cifras y Conceptos entregó resultados del 2018, de buena creación por sus proyecciones, habida cuenta de la polarización que vive Colombia y del cambio de gobierno con antagónicas miradas.



En medios impresos, los casi 2000 líderes encuestados acuden a la tradición: EL TIEMPO, Semana y El Espectador, pero en TV suben Citytv, Red Más y, en especial, Noticias 1. Entre los columnistas, los tres primeros, D. Coronell, M. J. Duzán y Samper Ospina, superan a M. I. Rueda; sus senadores marcados son J. E. Robledo, Claudia López e Iván Cepeda; y en la Cámara, Angélica Lozano, Á. M.ª Robledo y G. Navas. Entre los tuiteros sí hay opuestos ideológicos: Samper Ospina, Álvaro Uribe, Coronell y Petro. Este rápido paneo deja la impresión de que los líderes colombianos están más cerca de un pensamiento de izquierda, pero que este no llega a los votantes, como se pudo ver en dos momentos de gran careo: el plebiscito lo ganó el No, y el triunfo de Duque sobre Petro. Prueba del desamor de estos líderes por Duque se puede ver en la misma encuesta, cuando con apenas días desde su posesión lo rajan con menos del 27 % en todos los ítems de su entrante gobierno y solo dan un 2 % de posible respeto a la oposición. Lo anterior se confirma visualmente cuando los caricaturistas estrella son de ‘oposición’, Matador y Vladdo, que dejaron regado a Osuna. En fin, ¿están desconectados los líderes de la masa votante? ¿No hay una politización extrema de sus discursos cuando programas o columnista de cultura solo brillan por su ausencia? ¿No podríamos desde los medios representar una nación menos dramáticamente politizada?



