Talen y roben, pero poquito

El tratamiento que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) pretende darles a los bosques del país es: 1) ¿Un extraño juego? 2) ¿Un sofisma de distracción? 3) ¿Una ‘mamadera de gallo’? 4) ¿Una salida por las ramas? 5) ¿Un suicidio forestal? 6) ¿Todas las anteriores?



Un prestigioso médico amigo mío, refiriéndose al tema, opina lo siguiente: es como si el Gobierno dijera a los colombianos: no roben 1.000 millones, roben menos, pero sigan robando. El proyecto pretende que sigamos deforestando, pero que no nos pasemos de una cuota que fija el documento. Eso es lo que hemos entendido los que defendemos los bosques.

La tasa de deforestación en los bosques en este siglo ha sido la siguiente: del 2001 al 2005 se deforestaron 315.120 hectáreas, del 2006 al 2009 fueron 238.361 ha. En el 2010 fueron 282.027 ha. La tasa más baja ocurrió en el 2013, con 120.934 hectáreas. En el 2017 se subieron a 219.973 ha. El promedio entre el 2016 y el 2017 se incrementó en 23 %. El PND pretende que de ahora en adelante el promedio sea 0 %; o sea, que no se suba más, es decir que no se deforesten por año más de 219.973 hectáreas, que nos quedemos con esa tasa anual.



Esto parece un juego macabro, un crimen de lesa naturaleza. En vez de decir, de ahora en adelante no se tocará un solo arbolito, una sola matica en el territorio nacional y para ello vamos a comprometer los recursos que sean necesarios, así sea sacándolos de nuestros abultados salarios (de los parlamentarios, por supuesto), vamos a emprender las acciones pertinentes, vamos a meterle voluntad política y patriótica al asunto. Este enredo me suena a la fórmula de Turbay: “reducir la corrupción a sus justas proporciones”.



Las 219.973 hectáreas que podemos deforestar por año en el cuatrienio 2018-2022 suben a 880.000 hectáreas. Colombianos, tenemos licencia para talar, tengan en cuenta que podemos deforestar casi 900.000 hectáreas, pero ¡cuidado!, no nos vayamos a pasar en una hectárea de más, porque entonces les desbaratamos el PND al presidente Duque y a su bancada.



Yo no vi que ningún senador ni representante a la Cámara protestara, lo que quiere decir que no les interesa lo más mínimo el futuro del país y que todo lo que dicen sobre los recursos naturales es simplemente estrategia para ganar votos. Hace unos meses, los niños colombianos pusieron una tutela en defensa de los bosques de nuestro país. La sociedad se conmovió. Y ¿qué pasó? Nada. Hace unos días, los niños del mundo, movidos por una estudiante nórdica, exigieron al mundo seriedad en cuanto al calentamiento global. Nos conmovimos. Y, ¿qué pasará? Nada.



Los datos de la deforestación en el período comprendido entre octubre y diciembre del 2018 son escalofriantes, como para sentarse a llorar, como para decir y hacer: ‘¡ya no más, ni un palito más!’. Datos concretos: en Caquetá, la tala fue del 45,9 % del país. El municipio de Cartagena del Chairá fue el más devastado, con el 18 % de todo el país; le sigue San Vicente del Caguán, con el 17 % del país. Los parques nacionales más devastados en este período fueron: la Sierra Nevada de Santa Marta, Tinigua y nuestro gran tesoro, Chiribiquete. Todo esto en escasos tres meses.



ANDRÉS HURTADO GARCÍA