No es mala voluntad de los políticos sino ignorancia. Ellos, que saben tanto de manipulaciones, de transfuguismo, de amor al bolsillo, de peculados, de dudosas amistades y de micos, ¿será que no saben de la importancia, de vida o muerte, de seres como los bosques, las plantas, la fauna, los ríos, los páramos y los bichitos? Con ayuda del biólogo y doctor en ecología de la restauración Juan Camilo Garibello, voy a explicar a los honorables, y también al presidente Duque y a su partido político, para qué sirven todos los animalitos, incluidos los más pequeños, y para qué sirven las matas y los árboles, a ver si de una vez por todas abandonan la cháchara ecológica falsa y vana que de manera tan demagógica utilizan y se deciden a defender la vida natural de nuestro país, especialmente los bosques y los páramos.



¡Qué cosa tan fastidiosa son las hormigas! Pues, no, señores; oigan bien: las hormigas favorecen el flujo de nutrientes y su mineralización mediante la remoción de partículas del suelo, favorecen la fertilidad de este mediante el mejoramiento de la textura, el cambio del pH y el favorecimiento de la actividad microbiana. (¿Me entendieron?). Pero esto, que no es poco, no es todo. Su diversidad y abundancia, así como su sensibilidad a los cambios ambientales, las convierten en un grupo muy importante para medir la degradación o la recuperación de los ecosistemas. Más todavía: las hormigas son dispersoras de semillas, por lo que se consideran agentes importantes en la recuperación de suelos degradados. En esta labor de dispersión de semillas, que es vital dentro de la vida de los bosques, las humildes hormigas comparten papeles estelares con aves, murciélagos y otros animalitos. ¡Que vivan, pues, las hormigas!



¿Y las arañas, las repudiadas arañas, llenas de pelos y que ampliadas parecen monstruos de películas de terror? No, por favor, las arañas son los más eficientes insecticidas, que, además, no dejan residuos tóxicos en el aire ni en el agua. En el libro Arañas, de la Editorial De Vecchi, y cuyo autor es Yves Masiac, se dice que en España, las arañas devoran cada día de verano más de 300 millones de insectos. Se trata, pues, de un pesticida 100 por ciento ecológico, y favorecen por lo mismo los cultivos. Yves Masiac es un investigador especializado en insectos y artrópodos en general. Es autor de otros libros como Los insectos y el fascinante mundo de los artrópodos. Y su libro sobre las arañas lleva varias ediciones.



Vengamos a Colombia. Si esto que nos cuenta Masiac ocurre con arañas de España, ¿qué no podemos decir de las nuestras? Colombia y Brasil (y nosotros más que Brasil, por unidad de área) somos los campeones de la biodiversidad en el planeta. Nuestra población de arañas es infinitamente mayor que la de España. Las arañas no son para aplastarlas, sino para quererlas y agradecerles su callada e invaluable labor.



Y hasta aquí, señor Presidente y honorabilísimos legisladores, solo hemos hablado de hormigas y de arañas.



* * * *



La CAR Cundinamarca se apuntó un gran éxito al lograr que en el PND incluyeran los dineros para salvar todo el río Bogotá, sin olvidar el tramo comprendido entre el salto de Tequendama y el Magdalena.



* * * *



El país recordará a Gloria Zea como la gran dama de la cultura y el arte y a Luis Humberto Murcia, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, como un paradigma de rectitud y justicia. Paz en sus tumbas.