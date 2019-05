Hernando Santos Castillo (1915-1999)

Hace 20 años, un día del mes de abril, Hernando Santos nos abandonó. Haciendo caso y reverencia a su Hacedor, aceptó cambiar esta vida temporal por la eterna. Allí está esperando a que nos llegue el tiempo de seguirlo, cuando cambiaremos esta vida temporal por la vida eterna. La esperanza habrá cumplido su misión, y estaremos en posesión de su objeto: la casa paterna.

Hernando se sale de serie. Fue único, fue íntimo. Formidable. Desde que lo vi por primera vez quedé cautivado por su personalidad única e inolvidable.



Se fue hace 20 años, y en verdad parece que fue ayer. Actuaba con toda su personalidad. Trató a los grandes (convivió con seis presidentes) y a los sencillos. Quienes se encontraban a gusto con él en la oficina, en la casa o en la calle. Amó de veras; vale decir, fue un amor de obras: se sentía a gusto con grandes y pequeños. Ayudó económicamente a los que estaban a su lado y carecían de lo esencial.

Hernando lo dio todo y se dio a sí mismo: lo mejor que tenía, su yo grande y generoso, sin nada que escatimar o esconder ni conservar nada para sí mismo. FACEBOOK

TWITTER

Algo más: Hernando fue un hombre de fe, fe en Dios, fe en Jesucristo, fe en los suyos. Varias veces al año me llamaba un jueves y me decía: “Padre Llano, quiero una misita el próximo domingo, yo le consigo los fieles”. Acto seguido llamaba a su secretaria, Gladys, y le pedía que se comunicara con sus siete hijos y ahijados; convocándolos para ese domingo en su casa para oír la santa misa.



Varias veces se confesó conmigo y recibió con mucha fe la sagrada eucaristía.



Veinte años sin Hernando; no ha sido fácil ni llevadera la ausencia del amigo. Porque para mí, Hernando fue un amigo, todo un amigo, todo lo mejor que se puede esperar de un amigo: presencia, afecto, cariño, entrega y, sobre todo, comunicación de bienes, y Hernando lo dio todo, no con cuentagotas, y a más no poder.



Hernando lo dio todo y se dio a sí mismo: lo mejor que tenía, su yo grande y generoso, sin nada que escatimar o esconder ni conservar nada para sí mismo. Vivió para los demás: sus siete hijos, a quienes engendró con amor y dedicación y sirvió hasta su muerte. Hernando fue padre en todo el sentido de la palabra. Hernando murió, pero vive. Hernando vive en los suyos, en sus hijos y amigos. Su recuerdo es imperecedero. Su llama continúa encendida y luminosa. Sigue haciendo el bien.



Hernando, una vez muere, superó el tiempo y el espacio. Vive con una presencia grande, iluminadora, radiante. Vive hoy, más que nunca, en el corazón de todos sus amigos. Hernando vive, con la vida de Dios, que lo habita y vivifica. Vive de cara a Dios y de cara a los suyos, a quienes no deja ni un instante. Hernando vive para asistir a los suyos en todas sus acciones en toda su vida.



Hoy, después de 20 años desde que nos dejó, vive, pendiente de los suyos y de todo cuanto hacen. Goza con ellos, sufre con ellos, muere con ellos.



Hernando, hoy más que nunca, vive para los suyos. Lo que cuenta para él es amar. Amar sin tope ni medida, amar, amar, amar.



Hernando hace 20 años entró en el mundo de Dios, halló reposo, paz, felicidad. Vive para Dios, en Dios y con Dios.



Hoy, después de 20 años, lo tenemos presente porque vive, vive la vida de Dios, sin límites de tiempo ni de espacio. Vive.



Hernando es hoy día feliz, feliz con la felicidad de Dios, que todo lo supera. Vive presente, vive en todo y en todos. Vive con la presencia de Dios, que es omnipotente, en todo nos acompaña.



Pero lo que cuenta es el hoy de Dios. Hoy, Hernando vive en la memoria de los suyos. Pero vive en la presencia de Dios. Está con Dios y con nosotros. Este es Hernando.

Participa de los dones de Dios. Llegó a ser grande y a dársenos, así, para nuestro bien. Nos hace partícipes de la grandeza de Dios. Este es Hernando. Está en la vida que lleva y nos quiere dar.