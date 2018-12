Fiscales y procuradores interinos

Mucha confusión existe a raíz del hasta hoy frustrado nombramiento de un fiscal ad hoc (FA) para los casos en que el fiscal general (FG), Néstor Humberto Martínez (NHM), se ha declarado impedido.

Por ahora lo único claro es, a mi juicio para bien, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) varió su jurisprudencia, expuesta cuando la contralora Sandra Morelli le pidió nombrar un FA dada su manifiesta enemistad con el FG de entonces, pero la CSJ denegó esa petición y dijo que en casos de impedimentos o recusaciones hacia el FG debía reemplazarlo el vicefiscal, en ese caso el doctor Perdomo.



A partir de ahí han surgido diversas tesis, propuestas, ideas sobre inhabilidades, sugerencias al Presidente o a la CSJ sobre cómo proceder. El equívoco central estriba en aplicar al nombramiento de un interino para casos puntuales –esencia de la figura del ad hoc– el mismo régimen de facultades, impedimentos y prohibiciones previsto para designar un titular.



Hagamos algo de historia. En las tres ramas del poder público siempre se ha dado que, frente a un impedimento, recusación o conflicto de intereses del titular, para casos específicos se designe un reemplazo que solo atienda esos asuntos.



Aun en el Ejecutivo ocurre con frecuencia que el consejo de ministros, si admite impedimento o recusación hacia uno de ellos, designa a otro para que decida el evento particular. El ‘designado’ sigue con su cartera y asume como interino para el caso particular, sin devengar sueldo adicional por ese “encargo”.



Y las cosas de la vida: NHM era ministro del Interior de Andrés Pastrana, y Parmenio Cuéllar, que lo era de Justicia en representación de Oxígeno Verde, de Ingrid Betancourt, renunció cuando su jefa rompió con Pastrana. Entonces, NHM ejerció por “encargo” el Ministerio de Justicia y a nadie se le ocurrió que debía pagársele por ese trabajo adicional.



Cuando el fiscal Alfonso Valdivieso se declaró impedido para adelantar un proceso penal contra el procurador Orlando Vásquez, quien a su vez lo denunciaba, por el mecanismo actual, se designó como FA al académico Álvaro Pérez Pinzón, quien hizo el trabajo con auxilio institucional de la Fiscalía y llegó a dictarle medida de aseguramiento al Procurador.



En cuanto al Procurador, aparte del publicitado caso de Evelio Daza como ad hoc, también se dio que cuando Carlos Gustavo Arrieta se declaró impedido, el mismo Pérez Pinzón fue ternado por el Gobierno y elegido como Procurador por la Cámara de Representantes, pero finalmente no fue necesaria su actuación.



El Gobierno lo constituían el presidente Gaviria y su ministro de Justicia, Jaime Giraldo Ángel. Pero, además, el doctor Pérez fue propuesto como procurador mientras se desempeñaba como director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.



Con la “desintegración” de las ternas también hemos tenido posiciones distintas del Congreso y de la Corte. En 1982, el presidente Betancur integró para Procurador una terna de lujo: Fernando Hinestrosa, Pedro Gómez Valderrama y Alfonso Reyes Echandía. Ante la inesperada renuncia de Hinestrosa, la “completó” con el relativamente desconocido Carlos Jiménez, a quien la Cámara eligió. Cuando el secretario jurídico de la Presidencia, Mauricio González, fue propuesto para la Corte Constitucional, dos de sus colegas de terna renunciaron y el presidente Uribe la rehízo, dejando el nombre del jurista tolimense, quien desempeñó un gran papel como magistrado.



Más recientemente, frente a la reelección de Alejandro Ordóñez como procurador general, ante la renuncia a la terna de la magistrada María Mercedes López, el Senado escogió entre los otros dos, actuación validada por el Consejo de Estado al resolver la demanda contra aquella reelección, anulada por distinta razón.



Por todos esos vaivenes del Congreso y de la Corte, ojalá el Gobierno convoque a extras al Parlamento para que una ley regule integralmente el tema del fiscal ad hoc: requisitos, terna, sueldo, equipo de trabajo, facultades, etc. Es la mejor solución.