Francisco y unas reflexiones navideñas

Durante la misa de gallo, el Papa afirmó que “una insaciable codicia atraviesa la historia… unos pocos celebran banquetes espléndidamente y muchos no tienen pan”. Esto trajo una discusión interesante entre mis amigos. Como no quiero ser pastor, no discutiré el mensaje de Jorge Bergoglio, a quien conocí cuando era arzobispo de Buenos Aires, pero sí reflexionaré sobre algunas ideas.

Los conservadores se sintieron ofendidos por el desprecio del Papa hacia los codiciosos. Ahora, codicia, según la Real Academia Española, es el “afán excesivo de riquezas”. No es el afán de riquezas, que es lo que mueve a un mercado sano al servicio de todos los individuos. Al decir ‘excesivo’ me gusta pensar en políticos voraces que coactivamente cobran impuestos, sin importarles que empobrecen a todos, para sus ‘banquetes’.



Por cierto, el egoísmo es un exceso de amor a sí mismo, es el odio a sí mismo. El amor propio es fundamental en la cultura occidental: “Ama al prójimo como —primero— a ti mismo”. Este es el amor de quien trata de mejorar primero para luego volcarse a los demás. El egoísta es el que, por caso, consume drogas dañinas y se destruye a sí mismo.



Otro amigo repreguntó: “¿Cuánto es ‘excesivo’, es Bill Gates un ‘voraz’? Gates consiguió una fortuna —quizás exagerada— amparándose en las leyes estatales de ‘copyright’, que no son sino un monopolio —las patentes— garantizado por los políticos. Los derechos de autor deben ser definidos dentro del mercado por acuerdo voluntario entre las partes.



Por caso, Thomas A. Edison era un astuto ‘patentador’ con el fin de enriquecerse. La lámpara incandescente solo fue perfeccionada por él y patentada en 1879. Sin embargo, muchos lo consideran un destacado inventor porque patentó más de mil inventos, sospechosamente demasiados. El alemán Heinrich Goebel fabricó lámparas tres décadas antes, mientras que un británico, Joseph Swan, obtuvo la primera patente de una lamparita en Gran Bretaña, un año antes de la de Edison, que se la plagió a Swan, y este lo llevó a las cortes británicas, que le dieron la razón.



Lo anterior nos llevó a otra reflexión. Estrictamente, los genios no existen de la manera idólatra en que suelen ser imaginados por parte de la opinión pública, que, del mismo modo, imagina líderes mesiánicos. Quién inventó, por caso, el ‘smartphone’: miles de mentes creando en libertad durante años. Personas valiosas que, en tanto se les dé la libertad suficiente, tienen una capacidad creativa infinita.



Santo Tomás, por otro caso, en la ‘Suma Teológica’ copió párrafos textuales de Aristóteles, y vaya a saber si el griego no repitió a otro. Un amigo cantor, en mi opinión, ha creado canciones más bonitas que muchas de las de Lennon. Sin embargo, solo lo conocen su familia y amigos. Y como no tiene el poder suficiente para difundir su obra, esta desaparecerá con él.



Luego, otro recordó la crítica permanente de Bergoglio al capitalismo. Ahora, todas las empresas están de suyo capitalizadas, incluso las soviéticas, por las cuales, al ser privatizadas, se pagó buen dinero. Así, podría decirse que la URSS era un sistema de un único capitalista, el Estado, en oposición a EE. UU., donde, gracias a la libertad de mercado, hay muchos capitalistas además del Estado. Lo importante es la existencia de un mercado natural, libre, con ausencia de coacción, de violencia, en tanto que ‘capitalismo’ no define con exactitud ningún sistema.



Alejandro A. Tagliavini

Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California.



@alextagliavini



www.alejandrotagliavini.com