La fobia y la Feria del Libro

Aprendí a leer dos veces. La primera, cuando rondaba los primeros años del colegio. No recuerdo la edad, pero sí tengo en la memoria los desastrosos profesores de literatura que me obligaban a consumir obras indiscriminadamente, sin incentivar la reflexión ni la comprensión.

Odié la lectura porque nunca supe hacerla. Desperdicié a Gabriel García Márquez, Víctor Hugo, T. S. Eliot, Charles Dickens, Jorge Isaacs, José Asunción Silva y a muchos más. Por muchos años sentí envidia de las personas que se ahondaban en los libros, los disfrutaban y hablaban de ellos. Yo era incapaz.



La segunda vez que aprendí a leer fue hace seis meses. Tenía un poco más de 33 años y me recomendaron un libro sobre la humanidad, de un judío nacido en Jerusalén. Lo devoré de forma inexplicable, con delicia y entusiasmo. Continué con el segundo de la trilogía y, luego, con la última entrega. Algo estaba pasando.

El país que me tocó de Enrique Santos Calderón fue un despertar a cachetadas: recordé las batallas en vano y las frustraciones históricas del país.

Inició, entonces, un impulso, otrora infrecuente, por la prosa de historiadores, filósofos y otros humanistas. Quise ponerme al día por las más de tres décadas perdidas e hice de librerías como Tornamesa un lugar de visita habitual, en donde pasaba horas buscando algún tesoro escondido. Allí encontré a Lincoln en el Bardo, un relato sobre la muerte que usa el fallecimiento del hijo del décimo sexto presidente de los Estados Unidos para profundizar en los sentimientos de los vivos.



Luego, tropecé en mi biblioteca —si a un armario con algunos libros se le puede llamar así— con pendientes irresueltos, textos que trágicamente quedaron sin terminar y olvidados (un día oí que un libro leído a medias es una aventura de amor incompleta). Eché zanjas y retomé a Ricardo Silva, Henry Kissinger y a Joseph Stiglitz: una mezcla extraña de literatura honesta, diplomacia descarada y malestar económico.



Algunas semanas después, y solo por causalidad, llegué al lanzamiento de una crónica sobre el galeón San José y otros barcos, del historiador Rodolfo Segovia, a quien había escuchado por primera vez en una lancha rumbo a Barú, cuando explicaba a un público accidental la evolución de Cartagena. Allí encontré narraciones como las que de niño disfrutaba: con piratas, fortalezas, personajes valientes y cobardes, y gobiernos valientes y cobardes, también. Basta con leer un par de capítulos para entendernos —o confundirnos— como Nación.



Rebelión en la granja de George Orwell fue un préstamo, de esos que no queremos devolver, que narra la historia de la Unión Soviética; y de la Venezuela actual, si se quiere. Es una fábula corta con detalles macabros del socialismo, la cual se complementa perfectamente con la obra que actualmente pasa los días en mi mesa de noche y que abro con alegría antes de dormir: El hombre que amaba a los perros, del cubano Leonardo Padura. Imperdible novela de historia, amor, suspenso y de utopía política.



Así han transcurrido mis últimos seis meses, antes del inicio de la Feria Internacional del Libro, luego de olvidar esos años insoportables donde la lectura era obligatoria y siempre me causaba dolores de cabeza. Llegó a ser casi una fobia.



Nunca es tarde para aprender a leer por segunda vez y entender que si no nos gusta la lectura, es porque no hemos encontrado el libro que nos lleve a emprender esa aventura de amor completa. Hay que buscar la excusa y el momento ideal. Aprender a leer de nuevo, eventualmente, nos llevará a aprender a escribir por segunda vez. Eso espero.