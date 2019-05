El talante de Álvaro Gómez

Al conmemorar hoy cien años del nacimiento de Álvaro Gómez Hurtado, como en un cuento de Jorge Luis Borges, surge la comparación entre lo que el gran escritor plasma en su famoso ensayo como el Talante Conservador y su propia personalidad, dado que a lo largo de su carrera política se identifica con el modelo que plantea. El talante conservador tiene una antigüedad de siglos, es anterior a la existencia de los partidos políticos. Personajes como Felipe II lo encarnan. Es una suerte de biotipo humano, algo así como el Quijote.

Un caso similar se da en el general Charles de Gaulle, que representa también ese talante conservador, cuando por encargo del mariscal Pétain le dice al entonces capitán De Gaulle que les dicte una conferencia a los mariscales y generales franceses sobre los aspectos esenciales de la vida militar. Parece que Pétain estaba irritado con el alto mando y quiso darles una dura lección al ordenar que un oficial subalterno les hablase de su carrera y la misión del soldado. En esas charlas, que están condensadas en un libro que lleva por título El filo de la espada, De Gaulle dejó consignadas las más altas virtudes de los grandes soldados e hizo la radiografía de sí mismo, cuando era un oficial casi que desconocido y de menor rango. En ese ensayo, De Gaulle plantea que el conductor superior de hombres debe invocar la grandeza y las grandes metas, así nunca las obtenga; las gentes nunca olvidarán las altas cimas a que los convocaba.



En el caso de Álvaro Gómez, dentro de lo que plantea como talante conservador está la misión de intentar, por todos los medios, defender el orden en un país donde el ideal colectivo desde el siglo XIX ha sido ir a la revuelta y el desorden, que entre nosotros denominamos revolución. Ordenar la vida colombiana, buscar que las leyes se cumplan. En ese orden de ideas, confronta el estamento contrario que tantas veces apela a la insurrección durante el siglo XIX y ve con simpatía la revolución y el desorden en el siglo XX.



Por lo demás, era un esteticista, un artista de la política y buscaba la perfección en sus escritos, en sus postulados, al punto de que cuando lanzaba una tesis política se dedicaba con antelación a analizar todos los posibles interrogantes y ataques que su posición pudiera desatar entre afines y adversarios.



Esa posición inflexible e insobornable ante la vida es la que marca su destino. Él siente la política como un deber, no es solamente un latido de la sangre, sino mucho más, es un deber para consigo mismo y con la historia. Por eso, en su última y gran lucha política contra el Régimen, no había retroceso. En el momento en el cual llegó a la convicción intelectual y moral de que su patria había caído en las garras del Régimen, entendió que su misión era denunciar esa circunstancia y combatirlo.



Quizá el mayor legado de Álvaro a la sociedad colombiana sea ese: la voluntad inexorable de limpiar la política. Las tesis que Álvaro sostenía y que identificaban el Régimen siguen vigentes hoy, independientemente de quien sea el inquilino de la Casa de Nariño. Por lo mismo, luchaba por lograr un contrato tácito con todas las gentes de la Nación que estuvieran por rescatar el orden y defenderlo. Puesto que el Régimen tenía la capacidad de horadar el sistema y degradar las instituciones y la política. Lo mismo que tenía la visión de que no obstante el fin de la Guerra Fría, la violencia y la guerra seguirían azotando el país. Entendía que mientras en Colombia siguiera la siembra progresiva y extensiva de las matas de coca no habría paz. La paz pasa por legalizar los sembrados y desarmar a los actores armados. La paz es una conquista, no un regalo de los subversivos.