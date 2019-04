Queremos mejores delincuentes

Lo que me gusta de la trilogía de Batman hecha por Christopher Nolan no es solo que sea oscura, sino el tipo de criminales que tiene. Si miran bien, Ra’s al Ghul, el Guasón y Bane representan una clase de delincuente que busca desde su sociopatía cambiar el orden establecido.

Están locos de remate, pero son sus grandes metas las que los llevan a cometer sus delitos. En una escena de The Dark Knight, el Guasón quema sin asco una pila de billetes mientras le dice a un colega. “Todo lo que te importa es el dinero; esta ciudad merece mejores criminales”.



Pues ciudad Gótica es Colombia y el colega del guasón, nuestros ladrones, que lo único que quieren es plata. La situación quedó en evidencia esta semana con Jenny Ambuila, hija de un funcionario de la Dian que se exhibía de vacaciones por todo y manejando un Porsche y un Lamborghini.

Presumía de estudiar en Harvard, de tomar Moët & Chandon, de relojes Hublot, bolsos Chanel, pulseras Cartier y ropa Moschino y Dolce & Gabanna. No había por ahí algo de Zara ni por error.



Y cayó por extravagante. Acá roban, y no pasa nada porque para caer hay que ser muy bruto o haber robado demasiado, como les pasó a los Nule con Samuel e Iván Moreno.



Jenny Ambuila es la que paga los platos rotos ahora, la Lee Harvey Oswald de nuestra corrupción. Le hemos dado como a moto que no prende por boleta, pero también por ser mujer, negra y pobre, porque, por mucho que gastara, a nuestros ojos sigue siendo un ostentoso pobre.



Como decía alguien en Twitter, cuando alguien sin abolengo es corrupto no se vuelve rico, sino un pobre con plata, mientras que alguien con apellidos que se corrompe sigue siendo de bien y, además, se queda con sus bienes. Y aquí pienso en varios expresidentes, que han salido de sus cargos cuestionados y hasta envueltos en escándalos, pero a la larga libres de cualquier castigo de la justicia.



Para seguir hablando de Lamborghinis –que parecen ser una medida de la corrupción que entendemos a la perfección, así no sepamos exactamente cuánto cuesta uno–, mientras Jenny Ambuila andaba en uno, a la ex directora del Sena, Andrea Nieto, la sacaron por denunciar una red de corrupción en la entidad que, según ella, saqueó el equivalente a mil Lamborghinis. No es necesario hacer la multiplicación para que la cifra se antoje aterradora.



Lo que ofende de Ambuila, más allá de que haya robado, es su vulgaridad, que usara la plata para darse la vida que de otra manera no hubiera podido, y que se convirtiera en un letrero ambulante. No puede ser que el fin de quedarse con dineros ajenos sea tener maletas Louis Vuitton marcadas con sus iniciales. Corruptos o no, el mundo está lleno de corronchos marqueros que creen que mientras más cosas finas tengan, más distinguidos van a ser, y ahí caben no solo los famosos y millonarios, sino hasta funcionarios y abogados.



Nuestros dirigentes son tan básicos que están a años luz del Guasón. Son capaces de ir a la cárcel con tal de darse una vida de lujos. No importa que toque desmantelar hospitales, no pavimentar calles, recortar presupuesto de los deportistas y pagar miserias a policías y profesores con tal de tener buenos carros y ropa de marca, apartamento en Miami y finca en tierra caliente.



Mueren por tener escoltas que les abran la puerta y les digan ‘doctor’, comer en restaurantes de Harry Sasson e ir al club a tomar Sello Azul en el sauna porque si toman Sello Negro, se les pela la garganta. Más frívolos, imposibles. Si no podemos tener mejores gobernantes, al menos exigimos mejores delincuentes.



No me imagino cómo será vivir como ellos, como Ambuila. Una vez estuve en un paseo con gente a la que el ron Zacapa normal le parecía poca cosa y solo tomaba XO. Nunca me sentí tan miserable.