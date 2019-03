Paren la lora

Son cosa seria los que critican a quienes votaron en blanco en las elecciones presidenciales. Lo restriegan cada vez que pueden, como si fueran mejores personas que los demás. Da uno los buenos días, y la respuesta automática es algún sermón, solo superado por el “Uribe, el mejor presidente en la historia de Colombia, duélale a quien le duela”. Petristas y uribistas deberían calmarse y dejar de joder al resto.

Porque, de entrada, las cuentas no cuadran. Duque superó a Petro por casi dos millones y medio de votos, mientras que en blanco votaron ochocientas mil personas.

Petro perdió, Duque es el presidente, y Fajardo se fue a ver ballenas, ya estuvo. Es hora de superarlo y ver qué hacen de aquí a los próximos años para fortalecerse y ganar.



Petro no iba a ser presidente de Colombia porque polariza y genera casi el mismo rechazo que Uribe, pero no tiene aún el mismo poder de este último, capaz de ganar pese al desagrado que despierta. No se sabe cuál de los dos líderes es más negativo, y yo entre uno y otro prefiero morirme; el voto en blanco no me alcanza.



Los seguidores de Petro han institucionalizado el ‘tibio’ para desacreditar a los que votaron en blanco, y han puesto a Sergio Fajardo como imagen oficial de dicha colectividad. Pues a mí, Fajardo no me representa, así como no lo hacen Petro, Uribe, Santos ni ningún otro político. No me agradan los colombianos, ahora me van a agradar los políticos colombianos. Nuestra patria boba es vivir descalificándonos a punta de decirnos uribestias, mamertos y tibios. Es una discusión tan precaria que refleja nuestra verdadera dimensión de personas pequeñas.



Y, así como ‘mamerto’ y ‘uribestia’ son términos despectivos, no se puede andar señalando a la gente de tibia porque después, cuando Petro habla de Maduro y de Hollman Morris, se vuelve el más tibio; no se moja ni por equivocación. Y es normal, todos nos volvemos convenientes cuando nuestros intereses están de por medio. Y hablando de Morris, ¿se lo imaginan de segundo al mando? Sería un desastre, básicamente porque es un mediocre con aspiraciones. Es bonito tener sueños y ganas de superarse, pero también hay que conocer las limitaciones propias, y el tema con Hollman es que carece de habilidades, pero, aun así, quiere ascender hasta lo más alto, así que le toca dárselas de inteligente e importante; gente así es capaz de lo que sea en su camino al ascenso.



Están tan cansones los petristas con el voto en blanco que prefiero hacer chistes sobre los uribistas, calcule usted. Y eso que hablo de los seguidores de un partido sobre el que caen sombras relacionadas con corrupción, compra de votos, desplazamientos, robo de tierras; es decir, crímenes que solo puede cometer gente muy pero muy mala. A lo sumo te matan, pero no te joden más la vida.



Pienso en ellos y recuerdo una escena de Goodfellas en la cual explican que los mafiosos te daban un tiro por la espalda sin avisar y chao. La policía, en cambio, armaba un escándalo para hacer un arresto. Yo en este punto estoy tan cansado que pienso cosas tan absurdas como que es mejor que te maten que te den lora 24/7. La próxima vez que haya elecciones voy a preguntar por quién hay que votar, con tal de que no jodan.



Volviendo a Morris, y ya para cerrar, el otro día puso un tuit de Petro con los Ferragamo enlodados en su visita al Cauca, viaje que Iván Duque no quiere hacer. Y está bien que alguien dé la cara y se ocupe de la situación, lo que no me suena es el oportunismo y el show; le quita legitimidad a la visita y la deja como es: puro afán de protagonismo.



A la hora de zapatos prefiero lo simple; por eso, siempre me han gustado más los Crocs que los Ferragamo. Y en este punto ya no sé si estoy hablando de moda o de política, solo sé que si en las próximas elecciones toca votar en blanco porque no me gusta ningún candidato, lo haré sin dudarlo.