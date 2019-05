Buscaba el otro día una canción de St. Vincent llamada Prince Johnny, y cuando escribía el nombre YouTube me botó a Prince Royce, que tiene videos con más de mil millones de reproducciones. De hecho, el video más popular de St. Vincent es uno junto a Dua Lipa, una megaestrella con más visitas que Royce. No soy nadie para decirle a alguien lo que tiene que oír, pero cosas así hacen sentir que estamos perdiendo la batalla, ni idea de contra qué.

El teclado predictivo de YouTube da pistas de cómo estamos cuando escribes Rolling Stones y te sugiere a Romeo Santos, o buscas Little Green y te sale Greeicy Rendón perreando con Mike Bahía. Y perrear no tiene problema, pero no deja de ser triste que la música más popular de nuestro tiempo sea la que adora el dinero y el sexo. Y, más que triste, revelador. Estamos llenos de cosas socialmente aceptadas, como esperar a que llegue el fin de semana para beber hasta perder el conocimiento, cosa que pasa no porque queramos sentirnos felices, sino porque sobrios somos desdichados.



Nos tenemos en tan buen concepto que confundimos popularidad con calidad, y Shakira es un buen ejemplo. Hoy vende discos en todo el mundo y antes, cuando componía letras que llegaban al alma así no fueras una adolescente, vendía muchísimo menos. Por eso cambió de imagen, sonido e idioma. Y es raro porque, como decía alguien refiriéndose a la cantante, la idea es que uno evolucione con los años, no que involucione. No soy su fan, pero la respeto. Nos calló la boca con talento y disciplina, y ha llegado a donde ninguno de sus detractores vamos a llegar. Y lo mismo se puede decir de Prince Royce y Greeicy; no serán nuestros preferidos, pero han trabajado por lo que quieren.

Está bien que las cosas deben entretener, pero también ser un espejo que nos haga cuestionarnos y mejorar, y la música y el cine de estos días son todo lo contrario. FACEBOOK

TWITTER

Está en cartelera una nueva entrega de Avengers, que es como el reguetón del cine. El universo Marvel es una maraña, por eso hay secuelas, precuelas, historias paralelas. Es un producto detrás de otro, como si los estudios fueran nuestros jíbaros y nosotros, los adictos. Además, no son historias, son un shot de adrenalina detrás de otro. No puede haber más de dos minutos sin una explosión porque la gente se aburre, y cuando llega la hora de hablar, los diálogos son cualquier cosa. En cada película tienen que echar mano de trucos más elaborados para mantenernos en la silla. Evolucionan y son decadentes al mismo tiempo, como la civilización misma. Ya no alcanza con pelear con una banda que roba bancos, ahora un villano de otro planeta vuelve mierda a Nueva York en su afán por dominar el mundo.



Y no dudo de la profesionalidad de quienes se dedican a eso. Hacer Avengers debe de ser putamente difícil, desde los efectos especiales hasta que crean en tu idea y te boten 300 millones de dólares como si fueran monedas para hacer la película. Pero todo está tan demente que cuando salimos a la calle nos decepcionamos porque no hay superhéroes peleando contra extraterrestres, solo semáforos y gente caminando. Entonces terminamos otra vez en cine, viendo ‘Thor y Loki ft. Maluma vs. los nazis alienígenas, asesinos, veganos’, porque una comedia romántica ya no nos llena. No en vano, en la lista de las cintas más taquilleras de la historia todas, salvo Titanic, son de fantasía, superhéroes o acción.



Está bien que las cosas deben entretener, pero también ser un espejo que nos haga cuestionarnos y mejorar, y la música y el cine de estos días son todo lo contrario: consumimos ambas cosas para no usar la cabeza y olvidar quiénes somos. Y eso que los gustos no son excluyentes. Se puede ser fan de del cine noruego y de la saga de Star Wars, y oír con la misma ilusión a Dyland & Lenny que a Bob Dylan y Lenny Kravitz. Esto no es una guerra, aunque a ratos parezca que sí, y que, encima, la estamos perdiendo. Ya no contra el mal gusto, sino contra nosotros mismos.