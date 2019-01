Asesinar la paz

Desestabilizar la paz, los cauces democráticos, los diques de contención de la violencia, de la iniquidad. Golpear al Estado en uno de sus vértices más sobresalientes y significativos, la policía. El brutal atentado de Bogotá en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander es una masacre orquestada frente a todos, frente a una sociedad democrática que trata de dejar atrás la violencia del terrorismo o narcoterrorismo, las grandes noches y travesías de sangre que las ideologías radicales han deparado para muchas generaciones.

La violencia es el epítome final de la maldad, la mentira, la ira y los instintos más perversos. Es hora de firmeza democrática, de compromiso de toda una sociedad para luchar y embarcarse en este camino de paz, reconciliación y perdón, pero también justicia. No puede haber paz sin justicia. Luego ustedes adjetiven esa justicia con el adjetivo que prefieran.



Han querido quienes ordenaron esa matanza alcanzar al Estado, silenciar a la sociedad y cobijarla de nuevo en el miedo o, peor, en la indiferencia. Afortunadamente, el pueblo colombiano ha reaccionado. No quiere volver atrás, donde la violencia terrorista y paramilitar, por desgracia, había acostumbrado a muchos y aquietado demasiadas conciencias que prefirieron mirar hacia otro lugar, el de la indiferencia, mientras las larvas de la muerte o el secuestro no los alcanzasen.



Son horas difíciles, pero en las que el Estado democrático tiene que salir fortalecido. Son horas tristes y de desgarro en las que la sociedad bogotana y colombiana tiene que reafirmarse en sus valores de libertad, tolerancia, respeto, pero también justicia. No se puede tener miedo ni achantarse ante los que asesinan. Son y somos más y mejores los hombres y mujeres de paz, de bien. Porque es un país que hay que construirlo después de décadas de sufrimiento, miedo, negrura humana y en el alma, que es lo único que se sembró.



Es también el momento en que los líderes políticos, con el Presidente a la cabeza, lideren y agarren el timón. Sin estupores ni estridencias, con sentido común y de lealtad, pero aplicando la ley y el Estado de derecho. No se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía. Erradicar la violencia y el terrorismo no es sencillo, y menos aún asentar la paz, la convivencia, la tolerancia, la pluralidad y el respeto político y humano a las ideologías de los demás. Ni mejores ni peores.



Una veintena de cadetes han sido asesinados. No habían cometido ningún delito, ninguna acción. Pero simbolizaban con su uniforme aquello que precisamente los violentos, los asesinos, detestan. Seguramente van a conseguir todo lo contrario de lo que pretendían. La cohesión y el hilvanamiento más firme y eficaz de una sociedad polarizada en su momento por el proceso de paz. No podemos claudicar ante los violentos. No pueden amordazar nuestra voz ni nuestro grito de libertad, por muchas lágrimas que caigan, y sobre todo las de las familias que el día 17 de enero fueron golpeadas con el zarpazo más cruel y terrible.



La sociedad colombiana es infinitamente más bondadosa, humana, digna, solidaria, justa que quiénes han cometido tamaña tropelía. No se callen. Si lo hacen, ellos asesinarán la paz, la convivencia, la libertad en suma. No vuelvan al silencio ni a la resignación de antaño.