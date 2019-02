Tormenta en un vaso de agua/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Es injusta la arremetida contra Hidroituango. No puedo creer tanta ceguera de nuestro pueblo al formar una tormenta en un vaso de agua. Lógico que el cauce del Cauca se seque mientras se llena el embalse. Pero serán más los beneficios que los perjuicios.



Ya veo, más temprano que tarde, a los ribereños gozando de energía barata y a los pescadores parcelando el embalse para el criadero masivo de peces con destino al consumo nacional o la exportación, como en las represas del alto Magdalena.Jaime Vanegas Cantor

Vuelven los políticos

Señor Director:



Tomar el tintico diario en las cafeterías con los amigos, conocidos y gente del común en amena tertulia sobre los acontecimientos de la región y del país es tradición en nuestro medio. Desde hace pocos días empezaron a aparecer diputados, concejales, politiqueros que saludan de abrazo, amplia sonrisa, con palmaditas en la espalda, angustiados por el bienestar del mechudo y de su familia, y perturbados por la situación actual. Un buen amigo comentó que al acercarse las elecciones empezaban a salir al sol los candidatos de la pomada. Revelan que existen OPS (vacantes) para la familia y auxilios para el barrio, etcétera.



Es curioso ver que algunos parroquianos les creen como si estuviesen frente al salvador. Ese es el reflejo del manejo del hambre y la pobreza del pueblo por parte del poder del hábil dirigente.



Desde hoy hasta el mes de octubre estaremos asediados. “La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos”. L. Dumur.Carlos Roberto Riaño Sanabria

Tunja

Educar a los ciclistas

Señor Director:



En Bogotá hay muchos problemas, la seguridad; la movilidad, que ya es crítica, no hay por dónde ir a ninguna hora y, además, vienen obras. Pero las motos y los ciclistas se han tomado la ciudad, estos últimos impulsados por el alcalde. Está bien este medio de transporte, que es más barato y sano, más cuando TransMilenio está a reventar y clama modernización, pero que se eduque a los pedalistas callejeros que no respetan andén ni puente peatonal. En estos, como no hay policías en los extremos, no se bajan y atropellan a la gente. O se quita o se quita. Por favor, una campaña. Los ciclistas son gente trabajadora, ¿por qué no tienen respeto por el peatón? Ayúdenos, señor alcalde. Ahora, lo de las motos es cuento aparte. Es la invasión de Bogotá.Lucila González de M.

Por el pueblo venezolano

Señor Director:



Qué triste situación la que vive el querido pueblo venezolano. Con una dictadura inhumana, como son todas; con necesidades como hambre, falta de salud, de libertades, de empleo, y, cuando llegan ayudas, el que tiene la supuesta filosofía política de trabajar por la gente les niega la entrada. Ni raja ni presta el hacha, pues ni gobierna ni deja gobernar. Por eso hay cada día más pueblo en contra. Hay que confiar en que la presión internacional e interna sigan para que, pronto, los hermanos de la patria de Bolívar logren lo que él nos legó: libertad y democracia.Pedro Samuel Hernández