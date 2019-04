Sobre la protesta de la minga/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



No necesitan ustedes elogios, pues es reconocida la altura, seriedad e imparcialidad. Sobre el editorial del domingo ‘De cara a la protesta social’, ante el grado de distanciamiento de las partes, Gobierno y la llamada “minga indígena”, están bien las puntualizaciones serenas y francas ante planteamientos en los que hay razón de parte y parte.



Lamentablemente, no por culpa del actual gobierno hay muchos reclamos que por años y siglos no se les han atendido a los indígenas, pero no por ello se puede, al son del “derecho a la protesta”, permitir que acudan a hechos violentos que perjudican a las mayorías, ante una administración recién iniciada. En ese tono de no cesar en las protestas hasta no tener respuestas concretas.



La tenacidad de reclamos así planteados, exigiendo imposibles de cumplir, confirma la idea de que quienes promueven esos hechos no van simplemente tras soluciones sino, por táctica, a agravar los problemas para sacar ventajas partidistas, así “se ponga al país al borde del abismo”, a lo cual pueden llevar esas tercas posiciones.



Cada grupo humano ha de pensar que sus problemas son apenas parte de una gran problemática general y no puede exigir para él solo costos iguales o superiores al bien de la nación entera. Solo con posiciones razonables y soluciones de posible cumplimiento se podrá salir delante de esta grande encrucijada.

Libardo Ramírez Gómez

Obispo emérito de Garzón

Invertir en educación

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Sicarios con cara de niño’ (02-04-2019). Muy triste lo que viene ocurriendo en nuestro país con el aumento del sicariato, los robos a mano armada y, por supuesto, el aumento del estrés, ya que la violencia y la inseguridad lo llevan a uno a vivir con miedo. Pero es muy triste que sean los niños a quienes se utilice para cometer delitos, lo que se podría evitar si en Colombia se tuviera una política de atención a la familia y que la escuela pudiera albergar a dichos niños en espacios adecuados para su atención, y que a su vez pudiera brindárseles educación personalizada, lo que cada día es más difícil, pues a los maestros nos corresponde atender en estrechas aulas a 40 y 50 niños, cada uno con una problemática diferente. Como dice el científico Llinás, si se quieren brindar educación de calidad, lo que se debe hacer es invertir por lo menos dos puntos del PIB más.

Henry Sarabia Angarita

Defendernos entre todos

Señor Director:



Bogotá, esta capital de todos, la ciudad a la que millones hemos llegado, en la que hemos hecho nuestras vidas y levantado familias, afronta problemas.

Es verdad, hay trancones, hay contaminación, hay inseguridad. Pero tiene grandes ventajas y oportunidades laborales y culturales. Necesitamos, especialmente, que en seguridad no nos dejen solos, pues los ladrones están desatados. Nos toca entre todos, ciudadanos de bien y policía, estar alertas. Hay que denunciar con valor. Y que la Policía despliegue todas sus fuerzas, pero, eso sí, que la justicia ayude aplicando la ley estrictamente.



Los reincidentes tienen que pagar cárcel. Eso es clave.

Dagoberto Castaño Paredes

Bogotá