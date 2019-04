Récord de visitantes en Bogotá/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



El editorial de EL TIEMPO ‘Récord de visitantes’ (15-4-2019) se refiere al incremento vertiginoso del turismo en la capital. Desde luego, este es uno de los efectos del proceso de paz, apoyado por opinión universal, y, por tanto, desde fuera están dispuestos a venir a gozar el fruto de sus anhelos.



Bogotá recibió en 2018 13 millones turistas. De estos, 1,8 eran extranjeros. Destaca el editorialista la gran hospitalidad de los colombianos, unida a nuestros valores culturales, la belleza de nuestros campos. Los esfuerzos deben seguir con aportes como los del grupo Defendamos la Paz, en el cual hay víctimas de la guerra, políticos honestos, empresarios y gestores de paz. Se debe acreditar el país como impulsor de producción orgánica por nuestra economía campesina, esto genera mayor confianza para nuestros visitantes.

Fidel Vanegas Cantor

Nuestra Señora de París y del mundo

SEÑOR DIRECTOR:



La tragedia que significa ser testigos impotentes de una pérdida íntima, histórica, espiritual... es difícil de encasillar en palabras.

Arde Nuestra Señora, Notre-Dame. Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de la Historia de Francia. No hay cómo explicar este dolor e incredulidad.

Ken Follet, en uno de sus libros magníficos, Los pilares de la Tierra, narra cómo la Historia de Europa, y casi de la humanidad, nace alrededor de la construcción de las catedrales europeas durante el Medioevo.

“La catedral es un corazón”, sentenció el escultor francoalemán Jean Arp.

“En una catedral, la proporción lo era todo. Daba una sensación subliminal de grandeza a toda la construcción”. Ken Follet, Los pilares de la Tierra. Así es.

Arde París fue un best seller que nos remontó a la II Guerra, la misma que no pudo derrumbar la catedral. Qué impotencia y dolor... tomándolo prestado, ver arder a Notre-Dame, puede titularse también: Arde París.

Ilse Bartels L.

Derecho a la protesta y no a la destrucción

SEÑOR DIRECTOR:



Como quienes ejecutan las protestas son personas naturales o jurídicas, previo permiso solicitado y concedido por el gobernante de turno, los primeros deben responder económicamente por los daños o perjuicios causados al Estado o la comunidad. Igual debe acontecer con los políticos que estimulen la destrucción en vez del diálogo fraterno comunidad-Gobierno.

Jaime Vanegas Cantor

¡Levántate y anda!

SEÑOR DIRECTOR:



Como en aquel pasaje bíblico en que el Señor resucitó a Lázaro después de que este llevaba varios días de estar muerto, llega el entrenador argentino Patricio Camps por el milagro de detener el viaje que lleva en la presente temporada al sótano del fútbol colombiano al Santa Fe, en época reciente gloria nacional de nuestro fútbol.

Con las palabras “¡levántate y anda!” intentará revivir este ‘muerto’ para alegría de su fiel hinchada, que se niega a enterrarlo y se aferra al milagrito del ‘salvador’ Camps.

Rafael Antonio Córdoba Ardila