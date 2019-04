Quiénes acompañan a los candidatos/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Iniciadas las campañas electorales para definir quiénes nos representen en la administración pública municipal, cuánto ayudaría conocer la

trayectoria de quienes los acompañarán para ser elegidos en concejos y asambleas, ya que estas personas escogen contralor y personero, entidades de control encargadas de velar por el buen uso de las finanzas públicas y la eficiente labor que deben ejercer los funcionarios en las entidades municipales.



Se habla de combatir la corrupción y la ‘mermelada’, pero al no tener una mayoría en esas corporaciones seguiremos en las mismas, y el alcalde continuará maniatado (a), al servicio de esos expertos en el saqueo de las finanzas municipales y el chantaje de aprobar acuerdos y presupuesto a cambio de puestos y contratos para sus secuaces en la administración.

Francisco Javier Cajiao G.

¿Días de paro o destrucción?

SEÑOR DIRECTOR:



Los vándalos siguen haciendo de las suyas en paros, marchas y protestas, y atacando, humillando y arrinconando a nuestros inermes policías, que solo pueden protegerse con sus cascos y escudos, pero no reaccionar con autoridad y firmeza por aquello de los ‘derechos humanos’, solo para los violentos. Y ay de que un miembro de la Policía o el Ejército le pegue en defensa propia un bolillazo a uno de estos personajes. Le cae todo el peso de la ley. Pero si hieren o matan un policía o soldado, no pasa nada. El problema es que no hay justicia. No solo los vándalos, sino también los corruptos, atracadores y delincuentes de todos los pelambres lo tienen claro. No respetan la Fuerza Pública ni temen la captura porque saben que la justicia no solo los dejará libres o les concederá casa por cárcel para seguir reincidiendo, sino que también defenderá sus derechos, antes que los de las víctimas. En Colombia prevalecen hoy los derechos humanos de los inhumanos. Por eso, la reforma estructural y el saneamiento de la justicia no dan espera.

Luis Iván Perdomo Cerquera

* * * *

SEÑOR DIRECTOR:



¿Por qué los paros se convirtieron en días de miedo y destrucción? A cuanto alienado mental se le da por salir no a pedir, sino a destruir. Qué clase de gente es esa encapuchada, que le da vergüenza mostrar la figura pero no tiene empacho para destruir todo lo que encuentra a su paso, así sean seres humanos. ¿Es el derecho a la protesta o a la destrucción?

Jaime Vanegas Cantor

Todos debemos colaborar

SEÑOR DIRECTOR:



Cómo es posible que los locales de comidas, asaderos y demás ubicados sobre la Autopista, costado occidental desde la calle 170 hasta la 183, boten bolsas de basura, colchones, muebles, pollos asados descompuestos, etc. Todo esto se inicia desde temprano, sábados, domingos y entre semana, habiendo un horario de recolección en el cual debe pasar el camión. Todos deberían colaborar y la alcaldía, imponer multa a todos los locales (justos por pecadores); seguramente, con una vez que los multen no lo harían más y estarían pendientes de ver quiénes son los irresponsables. Ojalá pasaran por la zona un domingo.

Miryam Leiva Sánchez