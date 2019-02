Prevenirse ante el Niño/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Quiero referirme a que ‘soldado prevenido no muere en guerra’. Esto es, a las campañas y acciones de prevención, que deben arrancar desde ya, por las afectaciones en salud que se avecinan con la llegada del fenómeno del Niño, enfermedades como la malaria, el dengue, zika, chikunguña, los riesgos por mordeduras de serpientes y fiebre amarilla que suelen aparecer con este fenómeno climático. Así como ya están prevenidos alcaldes, gobernadores, hospitales, centros de salud y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) acerca de las regiones más expuestas a todo lo anterior, también deberíamos solicitar, contar y recibir valiosos aportes de nuestras Fuerzas Militares por sus conocimientos para el tratamiento de estas enfermedades, a las que a diario viven expuestos nuestros valientes soldados y policías en el monte mientras libran la lucha contra guerrillas, terroristas y narcotraficantes.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

El respaldo es con ayuda

SEÑOR DIRECTOR:



Los gobiernos que respaldan el actual régimen dictatorial de Venezuela le harían mayor servicio si albergaran a los miles de ciudadanos que en condición de desplazados pululan por toda Latinoamérica, en su gran mayoría, en condiciones de miseria absoluta. De nada les sirve pregonar a los cuatro vientos su afecto al señor Maduro, cuando la realidad muestra una gravísima situación que riñe con los derechos fundamentales del ser humano. Si tanto quieren al dictador, pues, para que mejore su imagen, incorporen a sus Estados con comida, salud y trabajo a todo ese torrente de ciudadanos venezolanos que, como parias, andan buscando refugio.Héctor Bruno Fernández Gómez

Bogotá

La polémica de la tala

SEÑOR DIRECTOR:



La polémica de la tala de árboles en la ciudad es interesante. Es verdad que se siembran nuevos, pero estos tardan años en ser adultos y dar sombra, en ser dadores de vida, en protegernos de la contaminación. He visto que talan unos frondosos, que dicen que están enfermos, y, en cambio, no otros cuyas raíces han levantado la calle. Los taladores tampoco se ocupan de las grandes ramas que cubren las farolas y crean espacios oscuros que, según la Alcaldía, favorecen el delito. ¿Por qué no los podan? La poda es una gran solución. No me aparto: algunos de los árboles se enferman, se ladean y constituyen peligro, pero se debe informar bien a la comunidad, sin atropellar, que es tan feo.Lucila González de M.

Envases contaminantes

SEÑOR DIRECTOR:



Aunque parece haber preocupación por nuestro medioambiente en el mundo, y algunas personas ponemos nuestro granito de arena al reciclar, hay cosas que se ponen en el lugar de los reciclables, como bandejas de icopor o vasos de jugos y yogures, los cuales, me informa el reciclador, ¡debo ponerlos en la basura! ¿Cómo, por Dios, contaminar más el ambiente con elementos que tardan años en deshacerse o nunca se degradan? ¿Por qué los industriales no crean envases no contaminantes?

Lucía Correa