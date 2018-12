Precisiones de Coomeva/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



A raíz del editorial de este diario publicado el 11-12-2018, consideramos importante precisar algunas cifras:



De acuerdo con nuestros estados financieros presentados a la Superintendencia de Salud con corte a 31 de octubre de 2018, Coomeva EPS presentaba activos que suman 1.482.625 millones de pesos, de los cuales cuentas por cobrar a la Adres significan alrededor de 1.041.791 millones de pesos. Igualmente, a la misma fecha, Coomeva EPS presentaba cuentas por pagar de 1,4 billones de pesos; y gran parte de la diferencia entre estas dos cifras se encuentra en las provisiones de cartera no POS que hemos realizado. La mayoría de esta cartera se encuentra en procesos jurídicos para su reconocimiento y pago por la Adres.

En relación con la continuidad y calidad de los servicios, a septiembre de 2018, Coomeva EPS contaba con 2,3 millones de afiliados, a los cuales se les han prestado alrededor de 16 millones de actividades asistenciales, atendiendo a más de 120.000 usuarios en promedio mensual, de los cuales el 2,2 % han manifestado algún tipo de inconformidad. Entre estas actividades asistenciales es importante destacar: cerca de 17.500 nacimientos, más de 4,5 millones de consultas de medicina general y especializada, más de 600.000 atenciones de urgencias, cerca de 4.000 usuarios atendidos con diagnóstico de VIH y más de 1.000 personas atendidas con necesidad de diálisis, lo que demuestra la magnitud de las atenciones de Coomeva EPS.



No obstante, todo los esfuerzos pasados y futuros hechos por Coomeva EPS y sus accionistas serán insuficientes si del Gobierno no se logra concretar un reconocimiento y pago de las obligaciones vencidas por servicios no POS (ley de punto final) y se da aplicación a la Ley Estatutaria, que estableció la operación y financiación de estos servicios no POS que están erosionando el sistema y a sus actores.Alfredo Arana Velasco,

presidente Grupo Coomeva;

Gilberto Quinche Toro,

gerente Sector Salud grupo Coomeva

Santiago de Cali

El Congreso debe votar con sentido patriótico

Nada de lo que sucede hoy en nuestra querida patria es nuevo.

El 5 de noviembre de 1968, el doctor Misael Pastrana Borrero, a la sazón ministro de Gobierno, reiteraba ante la Comisión Primera del Senado que de no aprobarse las reformas constitucionales ni modificarse las instituciones democráticas, los días futuros del país serían aciagos.



Él defendió entonces el gobierno de doctor Carlos Lleras Restrepo, a quien calificó de “gladiador incansable y un convencido de que el país debe dar un giro para que el cambio social y el desarrollo económico se puedan acelerar de manera definitiva”.

El ministro invitó a los parlamentarios a pensar en la patria y votar en conciencia lo que es benéfico para salvarnos de un futuro caos. Ello guarda cierta similitud con lo que viene sucediendo hoy en el Congreso. No se trata, pues, de aprobar a pupitrazo limpio todo cuanto propone el Gobierno, pero sí de votar con alto sentido patriótico lo que es valioso para beneficio del país.Álvaro Orrego Sierra

Cali