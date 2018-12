Personaje del año / FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Qué bueno y justo que EL TIEMPO haya escogido como personaje del año los 11’674.951 colombianos que el 26 de agosto acudieron a las urnas para decirle ‘¡basta ya!’ a la corrupción. Qué malo y desesperanzador que los congresistas, elegidos por el pueblo para que legislen en favor del país, hayan hundido los proyectos de ley anticorrupción presentados por el Gobierno. Una bofetada al clamor nacional y a los electores. Ojalá los dirigentes de los partidos políticos opten en lo sucesivo por honrar la nación, seleccionando como candidatos a las corporaciones públicas a los más meritorios y ejemplares ciudadanos. Y que el pueblo colombiano elija con criterio propio e interés patrio a los más honestos y capaces.Luis Iván Perdomo Cerquera

El mínimo y las esmeraldas

Señor Director:



La mayoría de colombianos que perciben salario están muy pendientes de la decisión del Gobierno respecto a la fijación del salario mínimo. Entendemos que es un tema álgido y más cuando el pueblo no se ha recuperado del aumento de algunos impuestos. Entendamos también que un salario mínimo a una familia que tiene más de dos hijos, y que no percibe otros ingresos, no le alcanza para pagar arriendo, por ejemplo. Y hay que comprender, así mismo, que ese porcentaje se les suma a los que ganan un sueldo de más de 10 millones. Así que ellos son los que más se benefician.

De otro lado, el Gobierno tiene en sus manos la forma fácil de subsanar el hueco fiscal y hasta pagar la deuda externa. Las minas de esmeraldas del occidente de Boyacá se las dejaron a empresas extranjeras que están explotando grandes cantidades. Replanteen esta contratación para que el Estado tenga solvencia económica.Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Cantar y gobernar

Señor Director:



En los primeros cuatro meses del gobierno hemos visto al Presidente expresar su fervorosa pasión por el canto. Para muchos, esto ha materializado la incertidumbre que existía por su juventud e inexperiencia. Una ley de financiamiento regresiva, un gabinete ministerial débil que no tiene comunicación con el Congreso, una reforma de la justicia fallida y una alta desfavorabilidad son el reflejo de una gestión que debe replantearse para sacar adelante al país de su economía recesiva y polarizada. En ese contexto, muchos compatriotas deseamos que Duque reorganice sus prioridades, cantando menos y trabajando más, para que tome con templanza las riendas de la nación.Diego Corzo

Ya viene el Niño

Señor Director:



Después de muchos preavisos del Ideam llega el fenómeno de El Niño, temporada seca que afectará a los campesinos. Al parecer, no se perjudicará la producción de energía, dado el alto nivel en que se encuentran actualmente los embalses. No se puede decir lo mismo para acueductos como el de El Socorro, en Santander, cuya obra de captación de las aguas de la quebrada la Cinco Mil ha sido incumplida por las dos últimas administraciones, no obstante haber recibido a tiempo millonarios aportes. Rafael Antonio Córdoba Ardila