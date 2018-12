Noche caótica

Señor Director:



No pudo ser más caótico para la movilidad de Bogotá el pasado 13/12/18. Mientras que en María Paz, el Amparo y Patio Bonito delincuentes atacan las estaciones y los buses de TransMilenio y obligaron incluso a muchas personas a llegar en la madrugada a sus casas, en el nororiente la gente goza feliz de la ciclovía nocturna por la carrera séptima, aun cuando dicho evento colapsó la movilidad ciudadana, sumado al hecho de que en el centro, los universitarios que protestan la emprendieron a pedradas contra la propiedad pública y privada, dizque con el fin de defender causas sociales.

Luego de lo cual no pasa nada, no hay detenidos, no se toman medidas para defender los derechos de la mayoría. Las ciclovías nocturnas y el cierre de las vías por cualquier tipo de protesta social convierten prácticamente en una vorágine la movilidad e incrementan la inseguridad, y TransMilenio termina siendo bombardeado, vandalizado y criminalizado. Y sus usuarios, rehenes de unos pocos. La Alcaldía pareciera un convidado de piedra.



Mayo Monroy

Bogotá

La relaciones con Venezuela

Señor Director:



En lo que va de la administración Duque, la Cancillería ha limitado su representación en el país vecino en los encargados de negocios, reduciendo la actividad diplomática a nada, justo cuando más se requiere del diálogo permanente que evite caer en situaciones irreversibles. Juzgar la legitimidad de un gobierno encabezado por un peligroso personaje es tarea de la comunidad internacional a través de los organismos correspondientes. Entretanto, es menester mantener canales de contacto para rechazar en su casa las patológicas peroratas de Maduro para justificar potenciales agresiones militares. El ajedrez geopolítico en cabeza de Estados Unidos y Rusia-China trae el teatro de operaciones a nuestras barbas sin que las potencias se despeinen, y el Palacio de San Carlos facilitándoles el juego. Creo que urge replantearlo.



Humberto Muñoz M. D.

El silencio de la izquierda

Señor Director:



Qué tristeza el cierre del periódico El Nacional de Caracas. Es un atropello más a la libertad de prensa. El gobierno chavista, en cabeza de Nicolás Maduro, lo ahogó por decir la verdad sobre la dictadura que impera en Venezuela. Curioso, por decir lo menos, el silencio de la izquierda latinoamericana sobre los abusos que a diario destruyen el país hermano.



Ojalá este exabrupto sirva de ejemplo para quienes pretenden implementar el socialismo del siglo XX.



Mario Patino Morris

No fue Belisario Betancur

Señor Director:



El redactor de ‘Pasatiempos’, en la edición del pasado 8 de diciembre (página 3,5), al rememorar lo ocurrido 'Hace 50 años' concede a Belisario Betancur un honor más, el de alcalde de Bogotá, apunte que nos hizo recordar a los lectores a aquella candidata a un reinado de belleza que, en la entrevista previa a la elección, afirmó ante el jurado que Jesucristo había nacido en Roma.



Gonzalo de J. Torres

