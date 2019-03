Negociación con la minga

Señor Director:



Muy complicada la situación con la minga. Los del Cric deben aceptar negociar en alguna ciudad, pues la zona rural del Cauca es conocida por la presencia de francotiradores pertenecientes a las guerrillas.

El Gobierno debe publicar la totalidad de las peticiones de los indígenas para información de los colombianos. En la negociación deben incluirse otros aspectos de interés para Colombia como abandonar las vías de hecho, no atacar propiedades de campesinos o inversores, que se respete la presencia y se acate a las autoridades nacionales, Policía, Ejército, Fiscalía, etc. (en Dagua no se permitió la gestión del fiscal en el caso de los 9 muertos por explosión en territorio indígena), y que se permita la libre circulación de los colombianos por esas vías. La negociación debe incluir también un plan efectivo para acabar con los cultivos ilícitos dentro de las comunidades. Logrado esto, el Estado podrá combatir los cultivos ilegales de ‘bacrim’ y guerrillas.



Alberto Medina

Unidos contra la delincuencia

Señor Director:



La inseguridad en Bogotá se siente ahora con más fuerza. Los casos recientes ponen nerviosos a todos, pues los delincuentes matan. Seguramente es verdad que hoy hay más facilidad de denuncia y, por ello, estas crecen, pero si crecen es porque el mal existe. Lo que corresponde es que todos nos unamos, que no “demos papaya”, como dijo Petro; que tomemos todas las medidas, pero que las autoridades sean más activas. Es buena la idea de la corresponsal que dijo que haya más policías de civil; que los cuadrantes patrullen más. Están de por medio los bienes y la vida.



Dagoberto Castaño Paredes

El anillo del pescador

Señor Director:



La actitud del papa Francisco al no permitir que los fieles besaran su anillo, previendo que puede resultar antihigiénico, es una muestra más de su humildad y sencillez, por encima de toda tradición y creencia religiosa equivocada. Qué bonito ejemplo para aquellos líderes ostentosos que suelen aparecer en medios. La situación debe servirnos para revisar algunas prácticas religiosas que también pueden resultar antihigiénicas e, inclusive, nos exponen a transmitir patógenos, como son el acto de comulgar y recibir la hostia en la boca; y también cuando besamos imágenes y crucifijos, como ocurre en Semana Santa. Estas recomendaciones no son una crítica ni un rechazo al culto católico, que siempre está dispuesto al cambio y la modernización; son una prevención para proteger la salud pública.



Gerardo Dussán D.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co