Misi: el ‘show’ debe continuar / Foro del lector

Amanecer sin Misi es una tortura. Su dramática migración nos hace pensar que en el último día había logrado conformar gran parte de su sueño. El alcalde Peñalosa firmó ese día el proyecto Proscenio, dándole vida definitiva a que en el centro de la formación de personas desde niños, en los últimos 25 años, Misi fuera su protagonista y hacedora.

En ese sueño tan hermoso y producto de su inteligencia incombustible logró que se hiciera realidad Proscenio, en la mente de esos niños con recursos, o sin estos, que lograban introducirse en ese mundo soñado del teatro musical. No había ‘noes’ en Misi, y solo las personas con ganas eran ganadoras. Las personas que en su motivación encontraron en Misi y sus cercanos un campo maravilloso de un grupo quedaban acogidas a los sueños en la realidad. Pero no era solo un grupo de teatro musical, era un grupo que, gracias a su planeación, daba frutos precisos y preciosos en el logro de sus promesas llamadas proyectos y que lo que hacía que esos niños tuvieran un triunfo permanente. Misi fue un faro activo de ese desarrollo traducido no solo en los individuos ya maduros que ella formó y que le fueron ayudando en el desarrollo de la carrera de teatro musical, sino en la formación definitiva de múltiples actividades artísticas por fuera de ella. Está también el proyecto de brazo con la Universidad del Rosario, que continúa a buena hora por el camino adecuado. Todo eso llevó a que fueran tal la cantidad de éxitos acumulados a que Misi tuviera un esfuerzo incalculado de todas sus posibilidades en el ser, el hacer y tener finalmente un grupo académico definitivo. ¡El show debe continuar! Y la forma de permanecer en la actividad es gracias a María Isabel Murillo Samper, Misi, que entregó su vulnerabilidad precisamente en ese día que colmó de éxito sus sueños. Rafael Riveros, M. D.

Una de las conclusiones que podemos sacar del editorial ‘Cuentas que no cuadran’ (24-11-2018) es que el sistema de salud está recibiendo del Estado, es decir, de todos los colombianos, dos billones de pesos de más de lo que por ley debería recibir. No entiendo por qué no echan mano de estos recursos, en cambio de gravar con más impuestos la canasta familiar. ¿Y por qué no se estructuran programas contundentes para recuperar la tributación de los morosos, que es de varios billones de pesos? Con esta medida, estaríamos en superávit y el Gobierno no se vería tentado a meter la mano al bolsillo de los contribuyentes. Esto sin hablar de los inmensos recursos que se dilapidan debido a la corrupción.Marco Antonio Muñoz Rodríguez

El fútbol es un juego de niños que los adultos complicamos y dañamos de manera permanente, y tal vez de manera irreversible. El fútbol se ganó su prestigio a partir de la simpleza. Que dos equipos de once jugadores se disputen una pelota con los pies es tan simple como grandioso. Pero cuando esto se convirtió en un negocio la cosa cambió. De unos treinta años para acá todo se ha desfigurado. El amor por un equipo se volvió fanatismo y en nombre de esa pasión se han cometido las peores barbaries de la historia. El fútbol de hoy es solamente el reflejo de lo que somos.Wilmar Medina