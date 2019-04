Los maestros deben dar ejemplo

Señor Director:



Hay que invitar a la reflexión a los maestros para que tengan cuidado físico y emocional de su alumnado, pues los padres de familia sufren lo indecible ‘viendo’ a sus hijos estudiantes de educación media y universitaria desperdiciar el tiempo lectivo y expuestos al peligro de perder la vida cuando las manifestaciones en que van las tornan los desadaptados en franca y brutal guerra contra las autoridades del orden público, que deben hacer frente a los desórdenes que crean los tales colados encapuchados; lo que hicieron el jueves contra la catedral Primada no tiene perdón.



Rogelio Vallejo Obando

¿Hacinamiento o palacetes?

Señor Director:



Para los que han perdido la libertad, ni lo uno ni lo otro. Solo que se les garantice el derecho a vivir como seres humanos: salud, alimentación, resocialización... Pero en Colombia, o lo tienen todo o lo mínimo es escaso. Me refiero al combo de personajes que no quieren perder su buen vivir: políticos, ‘parapolíticos’, togados, mafiosos, depredadores de dineros de la salud y el erario que ‘purgan’ o esperan sus penas en algunos reclusorios con espacios vip, gimnasios, chefs, celulares, bebidas alcohólicas... Estos hechos y, lo que no es nuevo, las recientes capturas de directivos y funcionarios de algunas prisiones hacen impostergable revisar el sistema carcelario, sin soslayar su privatización o la constitución de APP para combatir lo endémico: hacinamiento y corrupción.



Hernán Salazar Hurtado

Bogotá

El cartel del PAE

Señor Director:



¿Qué se puede esperar del beneficio de casa por cárcel al ‘zar’ del Programa de Alimentación Escolar (PAE)? Es errónea la decisión del juez de reducir la fianza impuesta al personaje que logró engañar al Estado cobrando millonarios contratos por alimentos, como 2’500.000 panes que nunca se entregaron a niños y niñas del Caribe que se beneficiarían de este plan de política pública. El desfalco de David Camacho Benítez y sus contratistas asciende a un detrimento patrimonial de más de 4.540 millones. Sorprende que la vulneración de los derechos fundamentales de los niños no sea causa suficiente para garantizar que caiga todo el peso de la ley sobre estos actores de mala fe, sin beneficio alguno.



Carlos David Suárez Cabrera

El mes fatídico

Señor Director:



Abril no quiere a Bogotá. Hay varios ejemplos. Su día 9 de 1948 fue el Bogotazo; el 19 de 1970, el presidente Carlos Lleras tuvo que decretar el toque de queda por graves disturbios, y su día 25 de 2919, los vándalos casi acaban con la plaza de Bolívar. Otra cosa: los viejos bogotanos decían “abril, aguas mil”. Y todos los viernes santos de abril cae un diluvio. ¿Qué será? Tal vez esa fue la razón para pasar las elecciones a mayo.



Guillermo Pérez

Bogotá

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co