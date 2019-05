Los colados en TransMilenio

Señor Director:



Para tratar el tema de los colados vino a Colombia un experto de Australia, Daniel Zugna. Él habla de crear sentido de pertenencia.

Esto se podría dar en Medellín, donde los pasajeros ven unas EPM que sienten suyas, igual que en otras capitales, pero en Bogotá, que vemos la privatización de Isagén, la recolección de residuos, la de Energía y que siguen otras, no hay sentido de pertenencia que motive a los capitalinos en defensa de su ciudad. Nos atrevemos a sugerir que se debe hacer un estudio con los infractores para seleccionar un grupo de ellos que merezca tarjetas de bajo costo -como sugiere el experto-.



Estos, en contraprestación, cuidarán el sistema para evitar los colados. De esto tenemos experiencia exitosa, porque así cuidamos la cafetería de la ‘Nacho’ en nuestro tiempo.



Fidel Vanegas Cantor



Señor Director:



Sobre el tema de los colados, publicado este domingo, se ha escrito y discutido mucho. Hay diversos motivos, inclusive el odio a Peñalosa, como se dice, pero en especial es un asunto cultural y falta de fuerza policial. Yo creo que con todo ese dinero que se pierde se podría pagar más fuerza de policía en cada estación. Y, además, como un lector lo sugirió una vez, que se les aplique comparendo y se trasmita a empresas y universidades. Si hay estas sanciones, habrá temor, y este lleva a la disciplina. Y, además, que se inicie dentro de los mismo buses una campaña de educación y de sentido de pertenencia y amor por la ciudad. Ahí hay mucho trabajo por hacer.



Ángel María Aguilar

¿Solo para peatonas?

Señor Director:



He leído detenidamente, en el periódico de 9-5-2019, página 3.1, la entrevista a la artista uruguaya Luz Darriba, en la que manifiesta que la palabra ‘peatón’ es masculina y, por lo tanto, no se encuentran incluidas las mujeres. Considero que la apreciación no es correcta, pues cuando se habla de peatón se refiere a personas, no importa el sexo ni si es adulto o menor.



Según el diccionario, es un vocablo francés que quiere decir que un individuo se desplaza a pie por un espacio público. Cuando se afirma que debe decirse ‘peatona’, estaríamos ahí sí en una prominente discriminación, toda vez que se estaría hablando del sexo femenino y, como consecuencia, excluyendo al masculino.



Cuando hablamos de niños, están incluidos ambos sexos, lo mismo cuando hablamos de jueces.



Cayo Silvio Ardila Peña

Palo porque bogas, palo porque no...

Señor Director:



Bogotá y las obras de la administración Peñalosa, que lucha por invertir el presupuesto asignado, cuarto mayor de la nación, en obras proyectadas -muchas de ellas desde hace años y otras que en este mandato por fin se iniciaron e intentan terminar-, sufren ‘bombardeos’ desde todos los frentes de la oposición política, desde los juzgados y ahora desde los precandidatos a ocupar este, el segundo cargo en importancia de la nación. Por favor, dejen terminar esta buena administración, dejen que la historia lo juzgue, déjense de ‘palo porque bogas, palo porque no bogas’.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

