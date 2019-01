Los beneficios de la justicia/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Lo que indigna no es que los corruptos salgan libres, sino que salgan a disfrutar de su botín y no paguen. Consecuencia de la captura y reconfiguración cooptada de nuestra legislación, dirigida a otorgarles gabelas a los delincuentes. Los corruptos influyen

en la formulación de leyes, normas, decretos y regulaciones para favorecer sus intereses. No es sino ver el reciente hundimiento de la ley anticorrupción y el “articulito” 20 de la Ley 1882, aprobada en el 2018 por el Congreso, que le abrió la puerta al pago de compensaciones en contratos corruptos, impulsada por la gavilla parlamentaria y la falta de liderazgo del Gobierno, avasallado por la clase política. Cómo es que un corrupto multimillonario paga los mejores abogados y sale libre a disfrutar de su saqueo sin que se le incauten sus bienes, mientras tiene mansiones y haciendas por cárcel. Ahí, el ministro de Hacienda tendría un rico filón para cuadrar el presupuesto de la nación.Carlos H. Quintero B.

Regresando a la ‘normalidad’

Magnífico el artículo de la columnista Cecilia Rodríguez (EL TIEMPO, 5-1-2019). Dice que sin ejercicio regular y enérgico, se incrementan las posibilidades de vivir menos tiempo y en condiciones menos dignas. Saca a relucir una realidad: que las ciudades han sido diseñadas pensando más en su majestad el automóvil que en las personas. Otra verdad que sale a flote es que la mejor medicina es preventiva y está en lo que comemos y en el ejercicio que hacemos. Este último baja en 30 por ciento el riesgo de problemas cerebrovasculares, cardiacos y demencia; en un 45 por ciento, el de cáncer de intestino. Y en 50 por ciento, el de osteoartritis, presión arterial y diabetes. Por desgracia, la tecnología y condiciones de vida han hecho que tengamos huesos más delgados y músculos más débiles. Los fósiles de nuestros antepasados cazadores y recolectores eran mucho más fuertes, incluso, que los de atletas olímpicos actuales. ¿Qué hacer? Fomentar desde la niñez el ejercicio y el deporte y concientizarla de que es por su vida y su salud.Fidel Vanegas Cantor

Una fecha triste

Se posesiona Nicolás Maduro en Venezuela, lo cual quiere decir que

la dictadura se acentúa allí, que la democracia ha sido sacrificada y

que el pueblo seguirá pagando las consecuencias. Con una inflación que escandaliza, sin alimentos suficientes ni oportunidades de trabajo, sin libertades... Es un panorama terrible. Menos mal, numerosos países ya están presionando un cambio por vías diplomáticas, como debe ser. Esta es una fecha triste para los pueblos libres, los que curiosamente libertó Bolívar. Permita Dios que esta situación no dure mucho porque nuestros hermanos serán los que sufran. Pero debemos estar con ellos. Un pan, un abrigo, una oportunidad de empleo. Siempre deben contar con una mano amiga.Dagoberto Castaño Paredes