Llamado a la sensatez/ FORO DEL LECTOR

Señor director:



Muy de acuerdo con su editorial del 28 de abril, relacionado con el llamado a la sensatez, en cuanto a la violencia verbal que a diario presenciamos los colombianos y, por ende, también nuestros niños, niñas y adolescentes.

Como maestro de aula, permanentemente estoy reflexionando con mis alumnos sobre cómo evitar la violencia verbal, que es combustible para la violencia física. Es por ello que ese espectáculo que constantemente se ve en el Congreso va en contravía de lo que hacemos los docentes en la escuela y en nada nos ayuda para que los niños aprendan a resolver sus conflictos mediante el diálogo y la conciliación.

¿Si la única manera de resolver las contradicciones es con la ofensa, el grito, la injuria y la calumnia, para qué se expiden normas como la ley de convivencia?

Y si nuestros niños y alumnos escuchan de un congresista y expresidente que prefiera ver a los guerrilleros en el monte que en el Congreso, ¿para qué hablamos de paz y reconciliación? Los maestros y la escuela seguimos sufriendo por esos mensajes contrarios a nuestras enseñanzas.

Igual nos pasa cuando enseñamos la honradez, y los niños nos preguntan por el robo de la plata de las construcciones y del Plan de Alimentación Escolar.

Enseñar con el ejemplo en nuestro país sí que se está volviendo muy complicado.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Mujeres valientes

Señor Director:



Absoluta solidaridad con Francia y sus compañeros líderes sociales que renacen de otro intento salvaje para acallar lo que en justicia les pertenece; y gratitud para los valientes guardaespaldas que, arriesgando sus vidas, evitaron la tragedia.

Con todo lo anterior, es imposible no preguntarse por los miles de niñas secuestradas, violadas, criminalizadas, asesinadas o desaparecidas por las Farc, hoy jóvenes que se cobijan en Rosa Blanca y denuncian valientemente a sus violadores y verdugos.

¿Tienen guardaespaldas que eficaz y realmente las defiendan protejan y atiendan? O como expresó alguna de ellas en una entrevista con Vicky Dávila: “El silencio es la única respuesta ante nuestras violaciones. El cuerpo de las niñas era territorio propiedad de las Farc”.

¡¿Algo más?!

Ilse Bartels L.

Bogotá

TransMilenio es de todos

Señor Director:



Siguen los colados en TransMilenio. Yo no creo que lo hagan, en su mayoría, por necesidad, sino por esa costumbre de la trampa, de ser el ‘vivo’. En dos ocasiones he reclamado, decentemente, y en ambas me han tratado con grosería. “Qué le importa”. Nos importa a todos porque el sistema es nuestro y pagamos. Esa debería ser la premisa: que TransMilenio nos importe a todos y así rechazar al colado. Además, no entienden que es por ellos mismos, pues muchos han pagado con su vida esa osadía. Son miles. Y entre ellos, estudiantes, mujeres, hombres, familias. ¿Nadie podrá inventar un sistema efectivo para evitar que esto siga ocurriendo? Vi que se utilizarían perros. Tal vez sea mejor hacer campañas de cultura ciudadana como las que una vez estableció Mockus.

Pedro Samuel Hernández