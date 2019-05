La seguridad es prioritaria

Señor Director:



En seis meses, aproximadamente, se elegirá el próximo alcalde de la capital, un proceso en el que participan candidatos de los diferentes partidos políticos. Algunos aspirantes no son conocidos ampliamente por los bogotanos y han recurrido a las redes sociales, pero se les olvida que muchos ciudadanos aún no tienen acceso a estas tecnologías ni menos a la prensa; por lo tanto, es necesario que a los postulantes les den la oportunidad de expresar sus propuestas en todos los medios de comunicación, especialmente el televisivo, para que los capitalinos decidan y escojan libremente su candidato.

Hoy, ante la avalancha desbordada de delincuentes que azota la capital, necesitamos más que nunca como prioridad que el próximo alcalde se comprometa y garantice brindar plena seguridad policial a sus ciudadanos. Considero de vital importancia tener en cuenta este asunto en las próximas elecciones, por encima de otras necesidades sociales.



Jorge E. Prieto C.

Bogotá

El empleo es paz

Se celebró el Día del Trabajo como un llamado de conciencia, pero este suele ser uno más. Miles de personas marchan, piden mejores sueldos, más oportunidades, etc. Lo de despertar conciencia en el valor de poder tener un empleo digno es importantísimo tanto para empresarios como para sindicalistas y trabajadores. El esfuerzo del Gobierno por incentivar empleo y por incentivar empresas tiene que ser grande. De la gente empleada dependen desde el bienestar familiar hasta el progreso nacional. El trabajo informal es inmenso en las grandes ciudades. Solo hay que salir a la calle y ver el rebusque. ¿Quiénes están ahí? En su mayoría, miles de campesinos que no vieron futuro en sus parcelas. Ese es el reto, volver el campo productivo para que no haya éxodo interno; además, para que los campesinos no sean atrapados por las economías ilegales. Esa es la clave. Y por ese camino habrá paz, porque el bienestar es paz.



Ángel María Aguilar

‘Comida de clínica’

Muy cierta la columna de Margarita Bernal que apareció el último domingo en este periódico. Se refiere a la comida que suelen dar en las clínicas y hospitales afirmando que es sosa, insípida, aburrida y pálida, y que en todo caso no cumple con el propósito de conquistar al paciente para que coma y se aliente. Y tiene razón: aunque fuera ‘comida para enfermo’ debería al menos ser algo sabrosa. Lo más grave es que no se controla que no se den productos industrializados, llenos de químicos y aditivos, azúcar blanca procesada, gelatina comercial, etc. Y hay algo aún peor, que he visto en algunos casos, y es que no se tiene en cuenta que hay algunos pacientes que deben recibir una dieta estricta, según su enfermedad, y eso no está debidamente supervisado por el médico tratante ni vigilado en la cocina.



Afirma Margarita, con toda la razón, que la calidad de la comida hospitalaria es muy importante para la recuperación del paciente, y eso deberían tenerlo en cuenta los médicos y nutricionistas de hospitales y clínicas.



“Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento”, lo dijo Hipócrates y la columnista nos lo recuerda.



Haydée a. Chiapero B.

