La salud no se arregla con sentencias/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Muy bien planteado el tema en su editorial ‘Prevenir males mayores’ (2-5-2019), sobre las implicaciones de las sentencias proferidas por los honorables magistrados contra Medimás, porque, ante todo, en este tema fundamental de la salud lo que se requiere es acción integral y coordinada de todas las entidades del Estado, pero fundamentalmente prudencia para no seguir yendo de tumbo en tumbo como hasta la fecha ha sido, con declaraciones calenturientas de algunos funcionarios que consideran que para resolver el problema solo basta ejercer la autoridad represiva, como si los problemas del Estado hoy se resolvieran con bolillo.



En efecto, no es lo mismo ordenar el cierre de una panadería que trasladar más de 4 millones de usuarios a otras aseguradoras que no tienen ni pueden recibirlos, porque se colapsaría todo el sistema de salud en el país. Bien dijo el propio Consejo de Estado, en su sentencia del 15 de agosto de 1995 en Sala Plena: “... el juez no puede estar aislado de lo que ocurre en torno suyo, como si una campana de bronce le impidiera ver más allá de lo que un expediente específico dice”. (Actores Juan Carlos Londoño Gómez y Omaira Morales Ramírez, Consejero Álvaro Lecompte Luna.)



Ahora le toca al Consejo de Estado ver la realidad total que no vieron los magistrados del tribunal. Porque estamos es en el siglo XXI.

Reynaldo Martínez Villamizar

Los libros de papel

SEÑOR DIRECTOR:



Así como hay una casa de papel, hay infinidad de libros de papel. Al igual que ha acontecido con el telégrafo, la radio y la televisión, el mundo virtual no ha logrado erradicar el bello universo de los libros de papel. Y se ha podido comprobar en la Feria del Libro en Corferias, cuyo único lunar es su no realización en otras ciudades y pueblos de Colombia. Hay que descentralizarla. La locura por la adquisición de los libros de papel ha sido total.



No hay nada más placentero que tener en las manos aquel elemento rectangular de papel dividido por hojas que contienen la mente de uno o más actores.

Fernando Cortés Quintero

Bogotá

Adiós al odio

SEÑOR DIRECTOR:



Parodiando a Marx, un fantasma recorre el mundo. Es el fantasma del odio y de la guerra, que llenó de sangre y dolor una sinagoga en Nueva Zelanda y luego se cebó en un recinto católico en Sri Lanka.



Para purgar esta rabia y este dolor, en medio de esta fiesta del libro recomiendo como lectura Adiós a las armas, de Hemingway. En esta obra, ambientada en la Primera Guerra Mundial, el autor, en medio de las atrocidades de la guerra, se dedica a la celebración del amor y al desprecio del odio que alimenta toda guerra. Para urdir toda esta trama se vale de la rubia enfermera miss Barkly y de Henry, el chofer de la ambulancia militar. Unidos por un amor que roza el sacrificio, al final ya el lector no escucha el estallido de la pólvora y se deja arrastrar por la pasión de los amantes en una exaltación del amor como antídoto del odio y la guerra.

Gabriel Cuadro de la Hoz

Bogotá