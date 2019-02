La mancha negra del Eln

Señor Director:



Devastadoras, por decir lo menos, las imágenes del río Catatumbo, contaminado por el petróleo derramado debido a la enésima voladura del oleoducto por el Eln. La ‘mancha negra’ avanza con riesgo contaminante hacia el lago de Maracaibo.

Qué pena con el señor Maduro, pero fueron sus amigos del Eln los causantes de esta tragedia ecológica. ¿Qué pensarán quienes, seguramente de buena fe, insisten en que se debe respetar el protocolo firmado con este grupo guerrillero? No puede ser que por esta patente de corso, la insurgencia siga asesinando, secuestrando y destruyendo la naturaleza. El Gobierno fijó unas condiciones para reanudar los diálogos, y el Eln hace todo lo contrario. Está claro que la paz no les interesa.



Mario Patiño Morris

El vaso medio lleno

Señor Director:



El exministro Luis Carlos Villegas (10-2-2019) habla de que Colombia vive la mejor época de su historia y se refiere a cinco indicadores, entre ellos la baja de la pobreza. Sin embargo, hay otros indicadores, citados en la misma edición, que muestran otra imagen del país.



Por ejemplo, más de mil setecientas poblaciones se alumbran con velas porque carecen de luz eléctrica. Además, no es sino mirar los cinturones de miseria de las grandes ciudades con casas de lata y cartón, apartamentos de estratos 1 y 2, de 30 metros cuadrados. La desigualdad y la pobreza real, y no la de las estadísticas irreales, son una verdad impactante. A veces, mirar el vaso medio vacío es más realismo que pesimismo.



Jaime Uribe Botero

Polémica de moda

Señor Director:



El vestido que la primera dama de Colombia lució en la Casa Blanca el pasado 13 de febrero ha causado comentarios a favor y en contra en las redes sociales, frente a la cantidad de problemas ambientales, de orden público, de salud, de migraciones y de otra índole a nivel mundial, que en su debido trato tienen una mayor relevancia. Definitivamente, a la gente ‘famosa’ y ‘corriente’, conocida coloquialmente como anónima, la moda la tiene con las neuronas cruzadas.



Fernando Cortés Quintero

Alerta ambiental

Señor Director:



Bogotá, tristemente, es una de las ciudades más contaminadas del país. Por eso, la alerta amarilla. Y los contaminadores, campantes. Carros viejos mal sincronizados, tractomulas diésel en las avenidas; el transporte público, motos, particulares. En fin. Y todos en el trancón, con motores prendidos y arrancando cada dos metros. ¿No han pensado que la mala movilidad es también culpable? Ahí hay un punto para revisar.



Ángel María Aguilar

