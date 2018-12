La guerra no merece que le hagan monumentos/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Mucho se ha hablado y se hablará de ‘Fragmentos’, la obra de Doris Salcedo. Obra de un significado extraordinario, pues simboliza unas armas silenciadas, hechas láminas, donde podemos pararnos sobre un pasado de dolor.

Es como hacer el duelo. Lo que alegra es que no se haya hecho un monumento, porque la guerra no merece monumentos.



No se puede olvidar la historia, pero no hay que exaltar la tragedia. Eso se debe hacer con todas las expresiones violentas, como las de los narcos.



Ojalá sirva el salón para despertar conciencia de que las armas deben ser fundidas, y en cambio se deben confeccionar herramientas. Que sirva para que los que aún empuñan esos fierros entiendan que cada vez son más rechazados por una sociedad que quiere vivir en paz.



Ángel María Aguilar

Bogotá

Se pierde en su laberinto

El empeño de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos se ha convertido en un tragicómico rompecabezas.



Conviene recordar que con la muerte de Franco, la promulgación de la Ley de Amnistía y la aprobación de la Constitución, desapareció socialmente el franquismo.

La ocurrencia de Zapatero, con su ley de memoria histórica, vino a remover los recuerdos enterrados de la Guerra Civil en una especie de revancha que ahora el presidente Sánchez trata de rematar.



Lo que Sánchez no había previsto es que la familia Franco es propietaria de unas tumbas en la cripta de la catedral de La Almudena y que su deseo, en caso de fuerza mayor, es que reposen allí sus restos. Después del pasado domingo, parece que las cosas también han cambiado tanto política como socialmente.



Valentín Abelenda Carrillo

Girona (España)

La laguna de Fúquene sigue en peligro

Expertos en conservación y manejo de lagunas han expresado su preocupación por la de Fúquene, que presenta considerable disminución de su tamaño y la aparición de una abundante vegetación lacustre que dificulta la navegación y la pesca, que en corto tiempo desaparecerían.



Esta belleza natural tiene su historia desde la época del Jetón Ferro, el conocido humorista colombiano que desde la isla El Santuario la convirtió en punto de citas y fue visitada por ilustres personajes de las letras colombianas y gobernantes.

Para evitar el lodazal que la remplazaría, se precisa que las autoridades protectoras de este lugar tan significativo actúen de inmediato para proteger esta laguna cundiboyacense.Miguel Roberto Forero García

‘Juegos de guerra’

Con la llegada de los dos aviones bombarderos nucleares a Venezuela, Rusia integra a Latinoamérica en la disputa geopolítica con los Estados Unidos.



Es un hecho relevante para la coyuntura diplomática en nuestro país, pues ya no se trata de meras intervenciones verbales entre Duque y Maduro, sino de un escenario militar en el cual tenemos las de perder.



En los próximos días, los rusos darán inicio a sus ejercicios militares -juegos de guerra-, generando tensión en las relaciones diplomáticas de la región.

Esperemos que el Gobierno maneje con la mayor inteligencia esta provocación, sin descuidar los problemas internos que afectan al país.Diego Corzo