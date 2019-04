Hecho político/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Independientemente de si se aprueban o no en la Cámara y el Senado las seis objeciones del Presidente para modificar el acuerdo de paz, lo cierto es que cualquier decisión que se tome será un hecho político. Que la diferencia entre las partes es la que establece la inconveniencia o la inconstitucionalidad es un cuento, porque la realidad es otra. La oposición se mantiene en que Duque es Uribe, y ni siquiera le dan al Presidente el beneficio de la duda. Dado lo anterior, todo lo que tenga origen en las tesis uribistas, sí o sí, se rechaza, no importa si la propuesta conviene o no a los intereses del país. Seguimos polarizados porque es lo que le conviene a la clase política. Siempre egoístas y revanchistas, fieles a su naturaleza.

Mario Patiño Morris

Desminado humanitario

SEÑOR DIRECTOR:



Acabo de leer el editorial ‘Que siga el desminado’ (9-4-2019), y respetuosamente les sugiero tener en cuenta la iniciativa de Humanicemos DH, la organización civil de desminado humanitario compuesta (hasta el momento) por 113 exguerrilleros y exguerrilleras de las Farc-EP, quienes están comprometidos con la limpieza y descontaminación del territorio.

Tanja Nijmeijer

Un vicio que mata

SEÑOR DIRECTOR:



Las autoridades de tránsito de la capital creen que bajando los límites de velocidad en algunas avenidas de la ciudad van a disminuir los accidentes y muertes en las vías. Bogotá está entre las tres ciudades que sufren los mayores trancones e inmovilidad vial en el mundo; hoy vamos con toda tras el récord mundial, al bajarle sus límites de velocidad. La velocidad no es la que mata, señor alcalde, son los celulares, por la distracción al manejar de los conductores, los motociclistas, los ciclistas y hasta los peatones, que se pasan semáforos en rojo. En Bogotá, hasta los policías que prestan vigilancia en los bancos o en TransMilenio andan con un celular pegado a la oreja; en Colombia, el celular se ha convertido hoy en un vicio que mata.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

¿Y a los mestizos qué?

SEÑOR DIRECTOR:



Encontré recientemente un grupo de desempleados que se estaban organizando para reclamar la parte del mestizaje que les corresponde, proporcional a lo cedido por el Gobierno a los que aducen –en tiempo de civilización y tecnologías– ser todavía indios, aunque ya no parecen. Mientras los purasangre piden tierras para hacer la ronda y 800.000 millones de pesos para preservar las costumbres, los mestizos tienen calculado que con la mitad de lo que por raza les corresponde podrán crear empresas, desarrollar nuevas tecnologías y hacer más productivo el campo.

Wadid Arana

¿Qué hacer por Santa Fe?

SEÑOR DIRECTOR:



Es muy triste ver el estado de postración y malos resultados al que los directivos han llevado al primer campeón nacional, generando dolor y frustración en una hinchada fiel que lo ha acompañado por más de 70 años. ¿Qué podemos hacer por el equipo? Es la pregunta que nos hacemos, ofreciendo apoyarlo siempre.

María Ángela Ferro