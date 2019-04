El buen uso del idioma/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Recordemos estos pensamientos. Mario Vargas Llosa confiesa: “Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”. Benjamin Franklin sentencia: “Carecer de libros propios es el colmo de la miseria”. Y Nicolás de Avellaneda opina: “Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él”. Lo mismo vale para pensar bien de una mujer. Y podemos ampliar el concepto para pensar bien de niños, niñas y adolescentes.



El 23 de abril celebramos el Día del Idioma castellano, el día de los libros. Uso del buen idioma y cultivo de la necesidad de leer y comunicarse de manera adecuada.



A los hijos hay que educarlos desde, por lo menos, un año antes de engendrarlos. Y los educamos educando a los progenitores. Los libros nos enseñan las prácticas saludables para darles una buena educación, una educación de calidad, una educación esmerada a nuestros hijos. Los libros son fuente de sabiduría.



Con tristeza debo decir que hemos pasado de la alegría de leer a la pereza de leer y, sin exagerar, a la ‘librofobia’. Lo más leído ahora son Twitter y WhatsApp, vacíos de ciencia y, en su mayoría, llenos de odios y descalificaciones. Y hemos perdido en buen grado el uso del lenguaje decente, respetuoso, positivo. El trato entre progenitores e hijos se ha degradado. Los hijos creen que sus padres son caducos, ignorantes, cavernarios, y se han perdido el respeto hacia los progenitores y el trato con buenas palabras, con palabras decentes.



El trato entre estudiantes es generalmente vulgar. En lo que llaman música moderna no falta la grosería, la ramplonería. Y en el lenguaje de gestos no se envían mensajes amables, sino provocaciones a duelos sin razón.



Recuperemos en familia y para la vida en sociedad la palabra decente, la amabilidad en los diálogos, la comunicación respetuosa y llena de afecto. Que todo sea por el bien de nuestra felicidad y sana convivencia.

Abogado Carlos Fradique-Méndez

Fatalidad

Señor Director:

​

Víctor Hugo nos confiesa que esta palabra, inscrita en griego en una pared de una de las torres de la catedral de Nuestra Señora de París, inspiró la escritura de su obra más sublime. Esta fue la primera idea que vino a mi mente al ver arder la majestuosa catedral. Aunque la inscripción fue suprimida tiempo después, la ha perseguido siempre como un anatema. Mientras ardía la iglesia, imaginaba en su interior los fantasmas de Quasimodo, Esmeralda y Frollo, personajes que ya pertenecen al imaginario universal. En ella conviven la literatura y la fe católica. Si bien la fatalidad casi la reduce a cenizas, con seguridad la catedral renacerá para albergar a sus damnificados moradores.

Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Interrupciones en concierto

SEÑOR DIRECTOR:



El festival de música dedicado a compositores románticos fue un éxito por la programación, calidad de los invitados, orden y cumplimiento. El lunar fue el comportamiento de una minoría de público maleducado durante las presentaciones, con celulares encendidos, pantallas luminosas, conversaciones, aplausos inoportunos.

Luis Guillermo Torres

Bogotá